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Güncel

#CANLI AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e ''hain'' yanıtı: Yalan ve yıkım siyasetine devam edeceği netleşmiş oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Özgür Özel'in grup konuşmasında yaptığı konuşmayla CHP'nin nasıl bir istikamet çizecek konusunda beklentileri belirlemiş oldu. Yıkım siyasetine devam edeceğini gösterdi. Cumhurbaşkanımıza Netanyahu hain der, Özel'in söylediklerinin bunlardan farkı yok.' dedi.

26 Aralık 2023 Salı 18:55 - Güncelleme:
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:

* Bin yıldır vatan kıldığımız topraklarda bu mücadeleyi nasıl sürdürdüysek yine sürdüreceğiz. Jandarmamız, polisimiz, milletimizin talimatları doğrusunda ülkemizin hakkını hukukunu koruyacak vaziyettedir. Bize bıraktıkları bu mirası her zaman yerine getireceğiz.

*Cumhurbaşkanımız normal mesaiyle birlikte illerimizle görüşmeye devam ediyor. Ben istişareler tamamlandı demiştim, burada adaylar belirlendi diye haberler çıktı. İkisi ayrı şeyler. Bugün de başka illerde istişareler tamamlandı. Bütün çalışma arkadaşlarımızın en güçlü şekilde hazırlanması için faaliyetlerimizi gösteriyoruz.

* (Özgür Özel'e "hain" yanıtı) Özel'in bu grup konuşmasında yaptığı konuşmayla CHP nasıl bir istikamet çizecek konusunda beklentileri belirlemiş oldu. Yıkım siyasetine devam edeceğini gösterdi. Cumhurbaşkanımıza Netanyahu hain der, Özel'in söylediklerinin bunlardan farkı yok, Netanyahu gibilerin PKK gibi örgütlerin kullandığı ifadeleri seçtiyse kendi bileceği iştir.

*Bugün yaptığı konuşmada nefret siyaseti nasıl yapılır, bunun koordinatları nedir bu konuşmasını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız ve Bahçeli için 'kötü insanlar' diyor. Türkiye'ye hangi kötülüğü yapmak üzere neler yaptıklarını gördük. Terör örgütleriyle aynı dili kullanan bir yaklaşım sergilediler. Bu seçimden sonra kötülüğün ne kadar organize olduğu, muhalefete oy verenler de iyi ki Cumhur İttifakı kazanmış diye beyan ettiler.

*Özgür Özel CHP'ye büyük bir kötülük yapacak ve bu kötülüğü nasıl yapacağını da baştan aşağı argo konuşmasında ortaya koydu. diyor ki biz iktidarın arkasına takılmayız, teröre karşı ortak bildiri yayınlayalım halbuki ilk başta muhalefetten geldi. Her zamanki gibi ikili siyaset yapmaya başladılar. Bugün imza atmamayı tercih ettiler.

*Hiçbir şey teröre karşı bir ortak bildiriye imza atmamayı haklı gösteremez. Teröre karşı ortak bir bildiriye imza atmamak doğru siyaset biçimi değildir. CHP ile anlaşamadığımız birçok konu olsa da CHP'nin terörle mücadele konusunda çok hassas olduğu dönemleri gördük. Yüce Meclis'ten en güçlü şekilde çıkması önemliydi. Geçen dönemde başladı, şimdi doruğa çıktı. "Bir bedava siyaset yok deniyor" ama siyasetin sponsorunun kim olduğu da görüldü.

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