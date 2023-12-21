AK Parti'de yerel seçim mesaisi... Çelik: 10 ilde aday çalışması tamamlandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

* Şimdiye kadar 10 ilde aday çalışması tamamlandı. Ay sonu itibariyle söylenmişti ama esneyebilir. Çünkü teşkilatlarımız buraya geliyor. Teşkilatlarımızın gelmesiyle bu istişareleri yapıyoruz. Dolayısıyla takvimde bir esneme olabilir.

* Cumhurbaşkanımız deprem illeriyle ilgili yapılan çalışmaları yakından takip ediyor.

* AK Parti ile MHP arasında çözülmeyecek bir sorun yoktur. İş birliğimiz devam ediyor

* (Piyade okulundaki rozet tartışması) TSK'da Atatürk'ün aziz hatırasına saygı esastır. TSK'nın gelenekleri belli. Emir komutanın dışına çıkan bir durum söz konusu olamaz.

* (CHP- İYİ Parti gerilimi) İBB Başkanı İstanbul'a hizmet dışında her şeyi ile anılıyor.