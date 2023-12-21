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AK Parti'de yerel seçim mesaisi... Çelik: 10 ilde aday çalışması tamamlandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Yerel seçim hazırlıklarıyla ilgili konuşan Çelik, 'Şu ana kadar 10 ilde aday çalışmaları tamamlandı. Takvimde bir esneme olabilir, acelemiz yok.' dedi.

21 Aralık 2023 Perşembe 19:45 - Güncelleme:
AK Parti'de yerel seçim mesaisi... Çelik: 10 ilde aday çalışması tamamlandı
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

* Şimdiye kadar 10 ilde aday çalışması tamamlandı. Ay sonu itibariyle söylenmişti ama esneyebilir. Çünkü teşkilatlarımız buraya geliyor. Teşkilatlarımızın gelmesiyle bu istişareleri yapıyoruz. Dolayısıyla takvimde bir esneme olabilir.

* Cumhurbaşkanımız deprem illeriyle ilgili yapılan çalışmaları yakından takip ediyor.

* AK Parti ile MHP arasında çözülmeyecek bir sorun yoktur. İş birliğimiz devam ediyor

* (Piyade okulundaki rozet tartışması) TSK'da Atatürk'ün aziz hatırasına saygı esastır. TSK'nın gelenekleri belli. Emir komutanın dışına çıkan bir durum söz konusu olamaz.

* (CHP- İYİ Parti gerilimi) İBB Başkanı İstanbul'a hizmet dışında her şeyi ile anılıyor.

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