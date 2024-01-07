CANLI AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Kurum: Herkesin huzur içinde yaşadığı bir İstanbul istiyoruz

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB)Başkanı Adayı Murat Kurum açıklamalarda bulunuyor.

AK Parti'nin İBB Başkan Adayı Kurum'un açıklamalarından satır başları;

"Hepinizi saygı ile selamlıyorum. AK Parti il teşkilatına hoş geldiniz. Bu ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Herkesin huzur içinde yaşadığı bir İstanbul istiyoruz. Her sokağının kıymetinin bilindiği bir İstanbul'u arzuluyoruz. Şimdi sadece İstanbul diyoruz. Kutlu bir yolculuğun ilk adımını bugün atıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Aziz İstanbullular cumhurbaşkanımızın takdirleri ile İBB adayı olarak ilan edildik. Böyle yüce bir görev için bizi aday gösteren cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. Başta sayın Bahçeli olmak üzere ittifakımız paydaşlarına teşekkür ediyorum.

Canım anneme ve babama; sevgili eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. İstanbul'umuzun efsane belediye başkanı olan sayın Cumhurbaşkanımıza, dava arkadaşlarıma, belediye başkanlarıma şükranlarımı sunuyorum. Merhum Kadir Topbaş ağabeyimi rahmetle anıyorum.

İstanbul'a aday olmak büyük bir onur ve sorumluluk. Dünyada eşi benzeri olmayan bir şehir. Mekke ve Medine'nin emanetleri var İstanbul'da. Saraybosna'nın yeşili, Endülüs'ün ilmi var. Hepimiz kendi özümüzü burada bulmuşuz. Ekonomimizin gücü burada. Ticaretin lokomotifi İstanbul'dur. İstanbul bugünümüz, yarınımız. Bu derece kıymetli, özen gösterilmesi bir şehirde birlikte yaşıyoruz. Ecdadımızın yolunda, cumhuriyetten aldığımız güçle geliyoruz. Gerçek belediyecilik önce vatandaşın hanesinde olmaktır."