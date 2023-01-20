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Altun: Küresel adaletsizliğin altında da bir neden görüyoruz; Batılı sömürü düzeni

Türkiye Mezunları Forumu'nda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Küresel alanda gerçek anlamıyla eşitsizlik ve adaletsizlik baş göstermiş durumdadır. Küresel adaletsizliğin altında da bir neden görüyoruz; Batılı sömürü düzeni.' dedi.

20 Ocak 2023 Cuma 12:14 - Güncelleme:
Altun: Küresel adaletsizliğin altında da bir neden görüyoruz; Batılı sömürü düzeni
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Türkiye Mezunları Forumu'nda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Küresel alanda gerçek anlamıyla eşitsizlik ve adaletsizlik baş göstermiş durumdadır. Küresel adaletsizliğin altında da bir neden görüyoruz; Batılı sömürü düzeni." dedi.


  • Fahrettin Altun
  • Türkiye Mezunları Forumu
  • İletişim Başkanı Fahrettin Altun

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