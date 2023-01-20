Altun: Küresel adaletsizliğin altında da bir neden görüyoruz; Batılı sömürü düzeni

Türkiye Mezunları Forumu'nda konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Küresel alanda gerçek anlamıyla eşitsizlik ve adaletsizlik baş göstermiş durumdadır. Küresel adaletsizliğin altında da bir neden görüyoruz; Batılı sömürü düzeni." dedi.



