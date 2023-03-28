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Altun: Dezenformasyona en fazla maruz kalan ülkeyiz

'Medya Etiği Bağlamında Olağanüstü Dönemlerde Doğru Habercilik Paneli'nde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Türkiye maksatlı yalan bilgiye, dezenformasyona, dünyada en fazla maruz kalan ülkelerin başında geliyor.' dedi.

28 Mart 2023 Salı 12:50 - Güncelleme:
Altun: Dezenformasyona en fazla maruz kalan ülkeyiz
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Medya Etiği Bağlamında Olağanüstü Dönemlerde Doğru Habercilik Paneli"nde konuştu.

Altun'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Dezenformasyona en fazla maruz kalan ülkeyiz.

Doğru ve güvenilir habercilik demokrasi için hayati bir rol oynamaktadır

Ülkemizi ve kurumlarımızı yıpratma girişimleri çok boyutlu saldırılarla yürütülüyor. Türkiye bugünkü gibi güçlü olmasaydı saldırılarla da karşı karşıya kalmayacaktı

Türkiye maksatlı yalan bilgiye, dezenformasyona, dünyada en fazla maruz kalan ülkelerin başında geliyor.

  • Fahrettin Altun
  • dezenformasyon
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

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