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#CANLI Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84'üncü yılı... Devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenecek resmi törene katılıyor.

10 Kasım 2022 Perşembe 08:55 - Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenleniyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki anma töreni başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'e yürüdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'deki Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

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