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#CANLI Bahçeli: İttifakımızda çatlak arayanlar nal toplamaya devam edecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli, 'Cumhur İttifakı'nı hedef alan alçak kampanyalara kulağımız tıkalıdır. Cumhur İttifakı, Türk milletinin duruşudur. İttifakımızda çatlak arayanlar nal toplamaya devam edecek' ifadelerini kullandı.

13 Temmuz 2021 Salı 10:34 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 10:53
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'NİN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

MHP sahadadır, kafadadır sorumluluğunun farkındadır. Biz istikbalimizin değil istiklalimizin derdindeyiz. Halkın ve hakkaniyetin yanındayız

Terör inleri dağılmadıkça, teröristbaşı Gülen ve çetesi adalet önünde hesap vermedikçe Türk milleti rahat bir nefes alamayacak.

İmralı canisi nasıl getirilmişse Fetullah Gülen de derdest edilip getirilmelidir.

15 Temmuz inancın işgale karşı kahramanca direnişidir. Türkiye için bir dönüm noktasıdır.

Cumhur İttifakı'nı hedef alan alçak kampanyalara kulağımız tıkalıdır. Cumhur İttifakı, Türk milletinin duruşudur. İttifakımızda çatlak arayanlar nal toplamaya devam edecek

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