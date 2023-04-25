CANLI Bahçeli: Terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu'nun destekçisidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir'de "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye eskisinden çok daha muktedir bir seviyeye ulaştı. Yeni yüzyılın eşiğinde yeni yol haritası belirlendi. Hamd olsun dev uyandı ağaya kalktı. Bu başarı Cumhur İttifakı'nın başarısıdır. Bilinmelidir ki Türkiye geriye sarkmayacaktır. Türkiye gelişmeleri yedek kulübesinden takip etmeyecektir. Türkiye sözü geçen bir ülke mevkiindedir. Ulaştığımız sonuç zor ve zahmetli olsa da kazanan Türk milleti olmuştur. Yepyeni bir Türkiye zaferine hazır mısınız? 14 Mayıs'ta sandığa gidip geleceğinize sahip çıkacak mısınız? "Sana söz baharlar gelecek" diyen vaat edenlerin kaos hazırlıklarını aynen iade edecek misiniz?

Aziz milletim istiklalimizi müdafaa etmek için sıra sizde. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine sahip çıkmak için sıra sizde. Türk ve Türkiye Yüzyılı'na destek vermek için sıra sizde. Zillet İttifakı'nı sandığa gömmek için sıra sizde. Milli bekamıza, milli haklarımıza sahip çıkmak için sıra sizde.

Koalisyon hükümetlerini övmek aymazlıktır.

Terör örgütü PKK, Kılıçdaroğlu'nun havarisi ve destekçisidir.

Biz yalan ve yıkım failleriyle mücadeleden kaçmayacağız.