CANLI Bahçeli: İttifakımızla 14 ve 28 Mayıs'taki zaferlerimizi tekrarlayacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugüne kadar ne zaferlerle şımardık ne de yenilgiyle şaşkınlığa kapıldık. Merhum Cemil Meriç'in, 'Hiçbir zafer umulanı getirmez, hiçbir bozgun mutlak değildir' sözünü ise hafıza kayıtlarımıza nakşettik. Geçmişini bilmeyen bir insanın, kendini tanımayan bir toplumun, mazisine sırt dönmüş bir milletin kurumuş dal parçası gibi olduğunu gayet iyi biliyoruz.

Milletimizin aldığımız desteği, yine milletimize hizmet olarak vermekle mesulüz. MHP ile Cumhur İttifakı'nın siyaseti temel üzerinden yükselmektedir.

Önümüzde 2 siyasi olay vardır. Birincisi büyük kurultayımız. Diğeri de mahalli idareler seçimleridir. 9 Ağustos'ta başlayan sürecimiz büyük kongre ile taçlanacaktır. Kongrelerimizde emeği geçenlere teşekkür ediyor, takdirlerimi sunuyorum. Seçilen il ve ilçe başkanlarımızı kutluyor, başarılar diliyorum.

Biz siyaseti yaptık mı adam gibi yaparız. El ele omuz omuza yaparız. Dava arkadaşlarıyla kader de paylaşılır, keder de paylaşılır. Başkaları gibi çıkarların peşinde koşmadık, koşmayız. 2024'e doğru Diyar Diyar Anadolu temasıyla, 31 Mart 2024'e hazırlık içerisindeyiz.

İttifakımızla 14 ve 28 Mayıs'taki zaferlerimizi tekrarlayacağız. 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin muazzez sonucunu, 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimleriyle perçinleyip Türkiye Yüzyılı'nın inşa ve ihya mücadelesine koyulacağız.



MHP ve Cumhur İttifakı olarak halkımızla iç içeyiz. Her şartta halkın yanındayız.

Türk milliyetçiliği, çağın içinden çağlar üstü bakabilme misyonundan bakabilmenin meşalesidir.