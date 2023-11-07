CANLI Bahçeli: Türk siyasetinin yeni bir kalkınma hamlesine ihtiyacı var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* Değerli vekil arkadaşlarım, muhterem misafirler, basınımızın değerli temsilcileri grup toplantımız münasebetiyle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

* Günübirlik, güdümlü siyaset yapmıyoruz.

* Türk siyasetinin bir ahlak reformuna, yeni bir kalkınma hamlesine ihtiyacı vardır. Bunu da Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı gerçekleştirmeye muktedirdir.

* Değişim ve gelişim dinamitlerini kaynağımızla eklemleyerek dengeli ve dirayetli bir şekilde ilerleme kaydediyoruz. Güdümlü siyaseti tanımıyoruz, her rüzgara yelken açmıyoruz.