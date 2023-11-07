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Güncel

#CANLI Bahçeli: Türk siyasetinin yeni bir kalkınma hamlesine ihtiyacı var

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Türk siyasetinin bir ahlak reformuna, yeni bir kalkınma hamlesine ihtiyacı vardır. Bunu da Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı gerçekleştirmeye muktedirdir.' dedi.

7 Kasım 2023 Salı 10:35 - Güncelleme:
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* Değerli vekil arkadaşlarım, muhterem misafirler, basınımızın değerli temsilcileri grup toplantımız münasebetiyle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.

* Günübirlik, güdümlü siyaset yapmıyoruz.

* Türk siyasetinin bir ahlak reformuna, yeni bir kalkınma hamlesine ihtiyacı vardır. Bunu da Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı gerçekleştirmeye muktedirdir.

* Değişim ve gelişim dinamitlerini kaynağımızla eklemleyerek dengeli ve dirayetli bir şekilde ilerleme kaydediyoruz. Güdümlü siyaseti tanımıyoruz, her rüzgara yelken açmıyoruz.

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