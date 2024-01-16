CANLI Bahçeli'den çarpıcı açıklama: Gazze cevabı terör ile verilmektedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* (Yerel seçim hazırlıkları) Bugüne kadar 165 belediye başkan adayımızı ilan ettik.

* CHP'de işler iyice sarpa sarmış, belediye başkan adaylarının tespitinde kriz ve karışıklık artık bastırılamaz şekilde gün yüzüne çıkmıştır. İçeriden demlenen, dışarıdan yemlenen CHP istikametini şaşırmıştır.

* 31 Mart Türk siyaset tarihinde kilit bir seçim olacak.

* Cumhur İttifakı olarak bu kutlu hizmete talibiz.

* Büyüklük taslayanlardan kurtuluş 31 Mart'ta olacak.

* İmamoğlu bir daha İstanbullunun yıllarını çalmaya cüret etmemeli.

* DEM'lenmiş CHP'nin demokratik ıslah ve terbiye zamanı gelmiştir. İşte o zaman 31 Mart'tır.

* Mevsimlik belediye başkanlığı yapan meşgul şahsa İstanbullu kardeşlerimin son yapacağı, tezkeresini ellerine tutuşturup Saraçhane'den yollamaktır. Sonrasında nereye gidiyorsa gitmeli.

* Yerel yönetimlerdeki ölü toprağını kaldıracağız.

* 31 Mart'ta emanet ehline teslim edilecek. İstanbul muradına kavuşacak.

ZÜLFÜ LİVANELİ'YE TEPKİ

* Alın birisini vurun ötekine. Bunlar Türkiye karşıtlığında buluşan, millete en ağır hakaretleri reva gören, sandığı küçümseyen yeni yetme yobaz zihniyetlerdir. Millete gerici demek küfürdür. Millete gerici demek, Türkiye'ye geriden bakmaktır.

ABD'DEKİ EPSTEIN SKANDALI



* Bu durumu hiçbir vicdan kabul etmez.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

* 21. yüzyılda soykırım suçu işleyen İsrail'in Lahey'deki yargılanması yeni gelişmeleri tetikleme ihtimali taşıyor. ABD'nin de itibar kaybettiği açıktır.

* İsrail ve ABD akan kanların hesabını verecek. Böyle gelse de böyle gitmeyeceğini bilmeliler. Gazze'de insanlık onuru yok sayılmaktadır.

* ABD sözde müttefik bir ülke. Sırtımıza hançer yemeye sabrımız kalmadı. ABD'nin Türkiye'ye oynamadığı oyun kalmamıştır.

* Gazze cevabı terör ile verilmektedir. İsrail saldırılarına eş zamanlı terör devreye sokuldu. PKK en çok Kürt kardeşlerimize zarar verdi.

* 40 yıldır kanlı eylemleri ile ülkemizin ilk gündemi haline gelen PKK terörünün bir sonuç değil bir vasıta, bir amaç değil bir araç olduğu bellidir. PKK terörü ile mücadele, yıllardır büyük bir fedakarlıkla sürdürülmüştür

* Yıllardır PKK terörü ile haklı mücadelemize köstek olan, terörizmin çok sayıda can kaybına göz yuman uluslararası camia, İsrail saldırılarında sessiz kalarak ikiyüzlü siyasetini bir kez daha sergilemiştir.

* PKK'nın ardındaki aktörleri görüyoruz.

* DEM'cilerin Meclis'te olması adalet ve hukuk garabetidir. Hiçbir terörist Meclis'te barınmamalıdır.

* Terör son bulmalı, şiddet ortadan kalkmalı, vatandaşlarımız huzur, emniyet ve sükunet bulmalıdır. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ve TSK'ya inancımız ve güvenimiz tamdır.

* Sınırda huzur hattı kurulmalı. Sınırda teröre izin verilmemeli, sinek bile uçurulmamalıdır.

* İhanet odaklarına hak ettikleri karşılık verilecek.

Türkiye'nin bölünmesini amaçlayan hainlerin buna gücü yetmez. Verilecek toprağımız yoktur.