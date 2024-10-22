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Güncel

#CANLI Devlet Bahçeli: Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz hızlanmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

22 Ekim 2024 Salı 10:47 - Güncelleme:
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

* Tarihin kırılma noktasındayız. Dünyanın içinden geçtiği böyle bir dönemin tam ortasındayız.

* Belki bugünden sonra ülkemin şafağı bir başka sökecektir.

* Tarihin en büyük yükü omuzlarımızdadır.

* Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz hızlanmalı. Yüklendiğimiz yükü göz ardı etmeyeceğiz.

* Türkiye'nin çözemeyeceği sorunu yoktur

* Ekonomimiz fırtınayı aşmıştır. "Mahvolduk, bittik" diyenlere inat ilerlememiz devam etmiştir.

* İstihdam sayısı 33 milyona istihdam oranı da yüzde 50'ye yaklaşmıştır.

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