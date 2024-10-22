MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
* Tarihin kırılma noktasındayız. Dünyanın içinden geçtiği böyle bir dönemin tam ortasındayız.
* Belki bugünden sonra ülkemin şafağı bir başka sökecektir.
* Tarihin en büyük yükü omuzlarımızdadır.
* Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüz hızlanmalı. Yüklendiğimiz yükü göz ardı etmeyeceğiz.
* Türkiye'nin çözemeyeceği sorunu yoktur
* Ekonomimiz fırtınayı aşmıştır. "Mahvolduk, bittik" diyenlere inat ilerlememiz devam etmiştir.
* İstihdam sayısı 33 milyona istihdam oranı da yüzde 50'ye yaklaşmıştır.