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#CANLI Bakan Akar TBMM Genel Kurulu'nda açıkladı: 48 hedef yerle bir edildi

Pençe Kartal-2 Harekâtı ile ilgili TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendiren, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Planlanan 50'den fazla hedeften 48 vuruldu. Diğer hedefler güvenlik gerekçesiyle gözetilmiştir.' dedi.

16 Şubat 2021 Salı 15:15 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 15:26
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Bakan Akar'ın konuşmasından satırbaşları:

Geniş bir hazırlık süreci yaşandı. Arazi ile ilgili ayrıntılı harrita çalışmaları yapıldı. hedefler özenle seçildi.

Planlanan 50'den fazla hedeften 48 vuruldu. Diğer hedefler güvenlik gerekçesiyle gözetilmiştir.

Teröristlere sürekli çağrıda bulunuldu. Bu sırada sadece göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Cuma akşam saatlerinde birinci terörist "ateş etmeyin dışarı çıkıyorum" diyerek dışarı çıktı.

Alı konulan 13 kişi hava hücüm harekatı başlatıldığında şehit edildi.

Güvenlik sebebiyle operasyon dikkatli ve yavaş sürdürüldü. Teröristlerin ateşine karşılık verdi. Bir müddet sonra teröristlerin atışı kesildi.


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