Bakan Akar: Pençe-Kılıç Harekatı ile hainlere büyük bir darbe vurulmuştur

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nde konuştu.

Bakan Akar'ın konuşmalarından satır başları;

Pençe-Kılıç Harekatı ile hainlere büyük bir darbe vurulmuştur

Bugüne kadar icra ettiğimiz tüm operasyonlarda olduğu gibi birçok noktada icra edilen Pençe Kılıç Harekatı da göstermiştir ki TSK üstün operasyonel kapasiteye sahip, dünyanın sayılı ordularından biridir

Bu seviyeye ulaşmamızda başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere personelimizin kahramanlık ve fedakarlıklarının yanı sıra yerli ve milli savunma sanayiimizin geliştirdiği üstün teknoloji ürünü harp silah araç ve gereçlerinin önemi açıkça görülmüştür

Ayrıntılar geliyor...