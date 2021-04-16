CANLI Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenliyor

16 Nisan 2021 Cuma 18:17 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 18:20

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Burada birçok konuyu değerlendirdik. Ziyaretlerin ve toplantılarımızın amacı BM toplantısı öncesi hazırlıklarımızı gözden geçirmek. Görüşmelerimiz verimli geçiyor

Rum-Yunan ikilisi çözüm istermiş gibi gözükürken Kıbrıs Türkü'nün eşitliğini reddetti.İmkansızı dayatmanın sebebi ne? Birilerinin bunu Türkiye ve KKTC'ye anlatabilmesi lazım. Federal çözüm için zaman kaybetmeyeceğimizi söylemek isteriz. Tüm taraflar için kazan-kazan çerçevesi ortaya koyuyoruz. Türk tarafı federal çözüm için gereken çabayı gösterdi. Kalıcı ve sürdürülebilir bir vizyon ortaya konmalı.

Biz eşit, anlamlı yeni bir müzakere süreci başlatılmasını istiyoruz.

Cenevre'de 5+1 formatındaki toplantı gayrıresmidir. Bir zemin aranabilir mi buna bakacağız. Sonuç ne olursa olsun Türkiye olarak her zaman KKTC halkının yanında olacağız.