CANLI Bakan Fidan önemli açıklamalarda bulunuyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Fidan'ın konuşmalarından satır başları:

Gazze'nin idaresini üstlenecek ve Filistinlilerden oluşacak geçici komitenin de belirlenmesi bir an önce belirlenmesi önem taşımaktadır.

Gazze'nin bütünlüğü korunmalı. Bölgedeki tüm imar faaliyetleri Gazzeliler için olmalıdır.

İsrail'in Somaliland'ı tanıması hukuk dışı. Bu karar bölgemize fitne sokmayı amaçlayan bir girişimdir.