İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2025 Çarşamba / 7 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9463
  • EURO
    37,4151
  • ALTIN
    3312.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • #CANLI Bakan Fidan: Şara'nın ziyaretinden PKK/YPG'ye karşı atılacak adımlar ele alındı
Güncel

#CANLI Bakan Fidan: Şara'nın ziyaretinden PKK/YPG'ye karşı atılacak adımlar ele alındı

Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevaplayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Ankara ziyaretiyle ilgili, 'Şara'nın ziyaretinden PKK/YPG'ye karşı atılacak adımlar ele alındı. Güvenlik konuları ele alındı, verimli görüşme oldu.' dedi.

HABER MERKEZİ5 Şubat 2025 Çarşamba 11:13 - Güncelleme:
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AA Editör Masası'nda soruları cevaplıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Ankara ziyareti

* Dünkü ziyaret önemli bir ziyaretti. Dondurulmuş konuları ele alma imkanı oldu. YPG'nin nasıl çözüleceği ele alındı.

* Suriye ile ilişkilerimiz hız kazanacak.

* Şara'nın ziyaretinden PKK/YPG'ye karşı atılacak adımlar ele alındı. Güvenlik konuları ele alındı, verimli görüşme oldu.

* Sayın Şara'nın (PKK/YPG konusunda) kafasının son derece net olduğunu gördüm. Bu netlik Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edecek düzeyde.

* Suriye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer yok.

* Suriye'de milli bütünlük sağlanacak.

* Suriye'de yeni yönetimin de zihninde federatif bir yapı yok.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.