Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AA Editör Masası'nda soruları cevaplıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Dünkü ziyaret önemli bir ziyaretti. Dondurulmuş konuları ele alma imkanı oldu. YPG'nin nasıl çözüleceği ele alındı.

* Suriye ile ilişkilerimiz hız kazanacak.

* Şara'nın ziyaretinden PKK/YPG'ye karşı atılacak adımlar ele alındı. Güvenlik konuları ele alındı, verimli görüşme oldu.

* Sayın Şara'nın (PKK/YPG konusunda) kafasının son derece net olduğunu gördüm. Bu netlik Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını tatmin edecek düzeyde.

* Suriye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer yok.

* Suriye'de milli bütünlük sağlanacak.

* Suriye'de yeni yönetimin de zihninde federatif bir yapı yok.