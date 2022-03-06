CANLI Bakan Karaismailoğlu, Arafta Sorular'da Elönü'nün sorularını cevaplıyor

6 Mart 2022 Pazar 23:15 - Güncelleme: 6 Mart 2022 Pazar 23:53

Bakan Karaismailoğlu, 24 TV'de yayınlanan ve her bölümü merakla beklenen 'Arafta Sorular' programında Esra Elönü'nün sorularını cevaplıyor.



Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

2053'ün planlarını yapan bir Türkiye'nin Ulaştırma Bakanı'yım, hedeflerimiz var, yönümüz belli, çizgimiz belli

Çok mütevazı olmaya gerek yok, İstanbul'u navigasyondan daha iyi bildiğimi söyleyebilirim

İstanbul'un dertleriyle dertlenecek yöneticilere ihtiyacı var. 94'ten önce hiçbir raylı sistemi olmayan bir İstanbul vardı. İnşallah tekrar o günlere dönmez.

İstanbul'un 1100 kilometreye kadar metro hattına ihtiyacı var. Yoksa bu trafik çilesi çekilemez.

İBB'yi engelleseydik, inşaatı devam eden metro hattının üzerine hafriyat dökerken onları engelleyebilirdik.

Muhaliflik, ülkenin menfaatlerine karşı olmak değildir. Biz, onlara baksaydık bu işlerin hiçbirini yapamazdık. Bizim hedeflerimiz var.

Bugün İstanbul Boğazı'ndan 40 bin gemi geçmekte. 2050 yılında bu sayı, 78 bine çıkacak. İstanbul Boğazı bu sayıyı kaldırmaz. Marmara Denizi gemi otoparkına dönecek.