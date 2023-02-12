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Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman genelinde dokunmadığımız hiçbir problem kalmadı

Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Adıyaman genelinde dokunmadığımız hiçbir problem kalmadı. Önemli gelişmeler oldu. Bu arada önemli bir soğuk var bölgede yaşattığı zorluklara rağmen problemlerimizin hepsini yoluna soktuk' dedi.

12 Şubat 2023 Pazar 17:30 - Güncelleme:
Bakan Karaismailoğlu: Adıyaman genelinde dokunmadığımız hiçbir problem kalmadı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Adıyaman genelinde dokunmadığımız hiçbir problem kalmadı. Önemli gelişmeler oldu. Bu arada önemli bir soğuk var bölgede yaşattığı zorluklara rağmen problemlerimizin hepsini yoluna soktuk.

Adıyaman genelinde an itibarıyla vefat edenlerin sayısı 4 bin 104, kurtarılan vatandaş sayısı 12 bin 864'tür. Bugün sevindirici gelişmeler oldu Adıyaman'da. Tam 10 vatandaşımızı canlı olarak enkaz altından kurtardık. 6 gün sonra kurtarmak mucize gibiydi. Canlı kurtaracağımız vatandaşlarımızın sayısının artmasını diliyoruz.

Enkazlarda hassas çalışma var. Uzun sürmesinin tek nedeni vatandaşlarımızın enkaz altından en sağlıklı şekilde çıkarılması için mücadele veriliyor. Uzman ekip arkadaşlarımız var. Binlerce arkadaşımız var diyebiliriz. 30 bine yakın toplamda gönüllülerle birlikte çok özverili arkadaşlarımız var. Onlarla birlikte bu işin üstesinden gelmeye çalışıyoruz.

Yıkılan bina sayısı 1061, ağır hasarlı bina sayısı 1158, 234 tehlike arz eden binalarımızı yıktık. Adıyaman devlet hastanesi 400 yataklı, bir problem yok sağlıklı bir şekilde bütün hastalara, enkaz altından çıkarılan vatandaşlara olağanüstü hizmet veriyor.

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