Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Tıp Tarihine/Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni'nde konuştu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

KKTC'nin katılımıyla artık daha da güçlüyüz. Hedefimiz kendi aşısını, tıbbi cihazlarını üretebilen büyük aile olmaktır. Bugün ayrıca kardeş ülkelerle birlikte tıp tarihine ve ortak geçmişe vefa ödül törenini de gerçekleştireceğiz. İnsanlığa hizmet etmiş bilim insanlarını yad ederek gelecek nesiller için yeni hedefler kuracağız.

Önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağına inancımız tam.