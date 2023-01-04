İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2023 Çarşamba / 12 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7298
  • EURO
    19,8245
  • ALTIN
    1111.26
  • BIST100
    5626.57
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Batman'da Kökünü Kurutma Operasyonu... Bakan Soylu: 2023 yılında da mücadelemiz kararlılıkla devam edecek
Güncel

Batman'da Kökünü Kurutma Operasyonu... Bakan Soylu: 2023 yılında da mücadelemiz kararlılıkla devam edecek

Batman'da Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Vatandaşımız rahat olsun. Her vilayetimizin uyuşturucu riskini 42 kriterle ölçüyoruz. 2023 yılında da bu mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.' dedi.

4 Ocak 2023 Çarşamba 07:55 - Güncelleme:
Batman'da Kökünü Kurutma Operasyonu... Bakan Soylu: 2023 yılında da mücadelemiz kararlılıkla devam edecek
ABONE OL

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

* Vatandaşımız rahat olsun. Her vilayetimizin uyuşturucu riskini 42 kriterle ölçüyoruz.

* 289 milyar liralık bir terör finansmanının önüne geçmeyi sağlamış olduk.

* 2023 yılında da bu mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

* Etrafımızdaki coğrafyada ateş çemberi olmasına rağmen, güvenlik güçlerimizin ortaya koyduğu gayret ve fedakarlıkla ülkemiz huzur ve güven içerisinde 2023 yılında da gelişmeye ve huzur yaymaya devam edecektir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.