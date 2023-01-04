İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

* Vatandaşımız rahat olsun. Her vilayetimizin uyuşturucu riskini 42 kriterle ölçüyoruz.

* 289 milyar liralık bir terör finansmanının önüne geçmeyi sağlamış olduk.

* 2023 yılında da bu mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

* Etrafımızdaki coğrafyada ateş çemberi olmasına rağmen, güvenlik güçlerimizin ortaya koyduğu gayret ve fedakarlıkla ülkemiz huzur ve güven içerisinde 2023 yılında da gelişmeye ve huzur yaymaya devam edecektir.