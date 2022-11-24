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#CANLI Bakan Soylu ve Bakan Kurum açıklamalarda bulunuyor

İçişleri Bakanı Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Düzce Valiliğinde yapılan koordinasyon toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor

24 Kasım 2022 Perşembe 23:24 - Güncelleme:
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Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Gerekli değerlendirmeleri yaptık, insanlarımızı esnafımızı ziyaret ettik, atacağımız adımları belirlemeye çalıştık. 93 vatandaşımız yaralandı, 6 kişinin tedavisi sürüyor

Bine yakın çadır kuruldu ve hala da kurulmaya devam ediyor. Gençlik merkezleri, kapalı spor salonları açıldı vatandaşlarımız buralarda misafir edilmeye devam ediyor

Bu depremin farklı bir yönü var. Burada özellikle hocalarımızın da söylediği bu deprem büyük sarsıntıya sebep oldu ve eşyalar hasar gördü. Bunun için de ekip oluşturuldu, hasar tespit çalışmaları sürüyor

Vatandaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Ağır hasarlı konutlarda 90 bin lira eşya, 30 bin lira taşınma ve kira yardımı yapacağız

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