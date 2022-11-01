CANLI Bakan Soylu, Ankara'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmalarından satır başları;

(Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirası) Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin aydınlığını karartmaya çalışmaktadır. Siyaseti yalan üzerine kuran bir ana muhalefet başkanı ile karşı karşıyayız

Ana muhalefet partisi başkanı, uluslararası istihbarat oyununa düşmektedir ve bunu bilerek, isteyerek yapmaktadır. Problemi de Türkiye Yüzyılı'dır

Türkiye'de uyuşturucu önceden Batı'da yakalanırdı. Şimdi sınırdan girer girmez yakalanıyor