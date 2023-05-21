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#CANLI Bakan Soylu 24 TV'ye açıklamalarda bulunuyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplıyor

21 Mayıs 2023 Pazar 23:49 - Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplıyor

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Hayatımın en az uykusuz geçirdiğim günlerini geçiriyorum, en yoğun çalışarak geçirdiğim dönemlerini geçiriyorum. İkinci turla alakalı yeni bir metot ve model ortaya koymaya çalışıyoruz.

Bir seçime gidiyorsunuz ve o insanların size bir şey anlatmasına fırsat sağlamalısınız, o insanlarla yüz yüze gelmeye fırsat sağlamalısınız.

Türkiye ile ilgili dışarıdaki en büyük açıklardan bir tanesi, demokrasi ve hukuk açığıdır. Avrupa, bizi demokrasi ve hukuk açığı üzerinden yıllarca eleştirdi.

Türkiye, önümüzdeki 5 yıla çok önemli bir adımla başlıyor. Batı'nın sürekli eleştirdiği, demokrasi ve hukuk açığı üzerinde Türkiye'yi yaftaladığı bir anlayışın tamamen ortadan kalktığı bir döneme adım atıyoruz

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