CANLI Bakan Soylu, 24 TV'de yayımlanan Arafta Sorular'da Esra Elönü'nün sorularını cevaplıyor

28 Kasım 2021 Pazar 22:10 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 22:26

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV ekranlarında her bölümü merakla beklenen Arafta Sorular'da Esra Elönü'nün sorularını cevaplandırıyor.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Bizim çok dertlerimiz var. Bu dertlerimizin bize yaptırdıkları var, bu dertlerin sineye çektirdikleri var. Bu dertlerimizi bazen üç beş adım ileri attırdıkları var bazen de geri adım attırdıkları...

Zengin bir memleket istiyoruz, dertliyiz. Güçlü bir memleket istiyoruz, dertliyiz. Ahlaklı bir memleket istiyoruz, dertliyiz. Gelecek nesillerimizin güçlü olmasını istiyoruz, dertliyiz

Biz 600 yıl cihanda hüküm sürmüş bir milletiz. Adaletle, hakkaniyetle; hakkaniyeti tekrar yaymak istiyoruz, dertliyiz. Birileri bizi gücüyle bastırmaya çalışıyor, tahammül edemiyoruz, dertliyiz