İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Binaların yüzde 40'ında hasar tespiti yapıldı.

Delillendirme faaliyeti tamamlanmadan enkaz kaldırılmıyor.

Enkazlar kaldırılırken sahipleri de enkaz başında olabilecek.

Antakya'daki iki konuttan biri yıkık ya da yıkılması gerekiyor.

Evler bir yılda teslim edilecek.

Bölgede güvenlik güçlerimizin sayısını 3 katına çıkardık.

Şu an bir salgın hastalık yayılımı yok.

Bu şehirler sağlam zemin üzerinde yeniden vatandaşlarımız burada yaşayan hemşehrilerimizin şehri olarak hayatiyetine devam edecektir. Binaların nereye yapılacağına dair tespitler tamamlandı.

Gerek "Acaba buraya yeni bir şehir kurulur mu?" endişesinde olanlar, gerekse bu endişeyi istismar etmeye çalışanlara yönelik şunu söylemeye çalışıyorum. Bu şehirlerdeki hayat devam edecektir.

Deprem bölgesine 700 bin çadır daha gönderilecek.

Kahramanmaraş'ta 215 enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.