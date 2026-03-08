Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 TV'de Esra Elönü'nün sunduğu "Arafta Sorular" programına katılıyor.

Canlı yayında Elönü'nün sorularını cevaplayan Bakan Tekin, "Arafta mısınız?" sorusuna "Müslüman insan arafta olmaz. Benim hayata bakışımda kararsız kaldığım anlarda adım atmadan önce çok düşünürüm. Çok düşündükten sonra kararımızı veririz ve yürürüz. Dolayısıyla arafta olmamızı gerektiren bir şey yok, çok şükür." dedi.

Bakan Tekin, eleştirilerin ne zaman eleştiri olmaktan çıktığını "Toplumun genel kabul görmüş değerlerini rencide edecek boyutlara ulaştığında eleştiri olmaktan çıkar" ifadeleriyle belirtti.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN KULLANDIĞI KELİMELER KÜFÜR KABUL EDİLİR" Bakan Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Keçiören Belediye Başkanı ile ilgili mesajlaşmalarına ilişkin olarak "Orada benim olağan gündelik hayatta bile kullanmaktan imtina edeceğim, çok rahatsız edici ve Anadolu'nun neresine giderseniz gidin küfür ya da hakaret olarak kabul edilecek ifadeler vardı. Sayın Özel grup toplantısında çıktı ve dedi ki, "bunlar küfür değildir; kişilik analizidir". Ben de dedim ki, "Benim midem Özgür Özel kadar geniş değil. Ben Anadolu insanıyım." Anadolu'da nereye giderseniz gidin Keçiören Belediye Başkanı'na Özgür Özel'in yazdığı ifadeler, kullandığı kelimeler küfür olarak kabul edilir, o eleştiri değildir artık." dedi.

Tekin, MEB'in Ramazan Genelgesi'ne ilişkin olarak, "Bu dayanışma, milli birlik, merhamet, vatanseverlik gibi değerlerin toplumda bir çimento vazifesi gördüğü en önemli dönemlerden bir tanesi Ramazan ayı." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin odağına da bu milli şuur dediğimiz, yani çocuklarımızın ayrım gözetmeksizin ötekileştirme içerisine girmeksizin bizi bir arada tutan asgari değerlerimizi içselleştirmesi için müfredatın içerisine bunları yerleştirdik." sözlerini söyledi.

MEB'in Ramazan Genelgesi'ne ilişkin olarak konuşmasını sürdüren Tekin, "Şunun da farkındayım, kabir başında rakı içmeyi, Anadolu kültürü olarak tanıyan bir kişinin benim Ramazan Genelgesi'nden rahatsız olacağını tahmin ediyorum." dedi

"DİNİ İNANÇ VE İBADET HÜRRİYETİNİN BÜTÜN VATANDAŞLARA EŞİT BİR BİÇİMDE SAĞLANMASINDAN NE ANLIYORUZ?" Yeni anayasa sürecine ilişkin olarak konuşan Tekin, "Dini inanç ve ibadet hürriyetinin bütün vatandaşlara eşit bir biçimde sağlanmasından ne anlıyoruz? Gelin bunu anayasaya formüle edelim. Bununla ilgili bir madde yazalım. Hem bu tartışmayı sivil anayasa sürecine de bir katkı olarak görebiliriz" ifadelerini kullandı.

CHP'YE BAŞÖRTÜSÜ TEPKİSİ

Bakan Tekin, CHP'ye tepki göstererek, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin o günkü başvurusundan çıkardığımız şeyler; LGBT'yi savunmak toplumun huzurunu bozmuyor; ama başörtüsüyle eğitim öğretim hakkını tanımlamak bunu bozuyor." dedi.

"DEĞERLERİMİZİ PROGRAMLARIN İÇERİSİNE YERLEŞTİRDİK"

Bakan Tekin, "Müfredatımızın her bir dersinin içerisine değerlerimizi yerleştiriyoruz" derken, bizi bir arada tutan ve millet olarak beraber yaşama arzusunu sürekli canlı tutan değerlerimizi programların içerisine yerleştirdik." sözlerini söyledi.

Ramazan Genelgesi'ne eleştirenlere cevap veren Bakan Tekin, "Milli birlikten, beraberlikten, dayanışmadan, yardımlaşmadan ve merhametten bahsediyoruz; buna "Talibanlaşma" olarak tanımlama yapmak yanlıştır. Anadolu'nun her tarafında inanılmaz bir heyecan oluştu; sapkın ve gerici azınlık ifadesi kullanılması ise hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMENLERE RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Ramazan Bayramı'nın ara tatile denk geldiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Ara tatilin olduğu hafta ile Ramazan Bayramı örtüştüğü için, öğretmen arkadaşlarımız şunu bekliyor olabilirler: Seminer dönemi dediğimiz süreci de online olarak yapacağız" dedi.

Bakan Tekin, eğitimdeki şiddet olaylarına değinirken "Eğitim çalışanlarına yönelen şiddetle ilgili olarak cezaların yüzde 50 artırımlı verilmesi ile ilgili olarak bir yasa değişikliği yaptık." cümlesini sözlerine ekledi.

"OKUL ÖNCESİ İLE İLGİLİ BİR DEĞİŞİKLİĞİMİZ YOK"

Okul öncesiyle ilgili konuşan Tekin, "Okul öncesi ile ilgili bir değişikliğimiz yok; sadece ilkokula başlama yaşını 66 aylık bir çocuğun okul öncesine devam etmesi noktasındayız" dedi.

Bakan Tekin, engelli öğretmenlerle ilgili olarak, "Engelli öğretmenlerle ilgili olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız ve saygıdeğer eşi bu konuda çok hassaslar. Engelli arkadaşlarımızın istihdamı konusunda biz gerekli bütün adımları atıyoruz" sözlerini söyledi.

Bakan Tekin, öğretmenlerin atama yerleriyle ilgili olarak, "Biz bir taraftan da öğretmenlerin memleket içerisinde adil ve eşit dağılımını gözetmek durumundayız. Belli bölgelerde yığılmalar oluyor, belli bölgelerde öğretmen ihtiyaçları ortaya çıkıyor; bütün bunları hesap etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yaz saati-kış saati uygulamasıyla ilgili konuşan Tekin, " Yaz saati-kış saati mevzusuyla ilgili olarak şöyle bir durum söz konusu: İkili eğitim yapan okullar doğal olarak çok erken saatlerde başlıyor, ama tekli eğitimde kamuoyunda abartıldığı kadar bir durum yok." sözlerini söyledi.