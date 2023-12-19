İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2023 Salı / 7 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0892
  • EURO
    31,8692
  • ALTIN
    1895.48
  • BIST100
    7680.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Tunç: (Somali liderinin oğlunun karıştığı kaza) Dosya, ek rapor için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
Güncel

Bakan Tunç: (Somali liderinin oğlunun karıştığı kaza) Dosya, ek rapor için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Somali liderinin oğlunun karıştığı kazaya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Her vatandaşımızın hukukunu korumak çok önemli. Yeni görüntüler ışığında dosya, ek rapor için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.' dedi.

19 Aralık 2023 Salı 12:04 - Güncelleme:
Bakan Tunç: (Somali liderinin oğlunun karıştığı kaza) Dosya, ek rapor için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
ABONE OL

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

SOMALİ CUMHURBAŞKANI'NIN OĞLUNUN KAZASI

Bu kazayla ilgili olarak yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Bu görüntüyle ilgili adli tıptan rapor gelmişti. Şimdi bu rapor eşliğinde yeni bir rapor düzenlenmesi noktasında ek rapor için dosya adli tıp kurumuna gönderildi. Oradan ek rapor bekliyoruz ve ona göre Cumhuriyet Savcılığımız kusur durumu tespit edildiği anda hızlı bir şekilde iddianame sürecini tamamlayacaktır.

ARABULUCULUK SİSTEMİ

Kira ile ilgili yüzde 25 sınır getirilmişti. Kira sözleşmeleriyle ilgili arabuluculuk başlattık. Kira ile ilgili süreçlerde vatandaşlarımız dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu getirilmişti. Arabuluculuk sistemi başarıyla devam ediyor. Toplumsal barışa hizmet eden bir durum söz konusu. Yargının da iş yükünün azaldığını söylemek mümkün. Arabuluculuk sisteminin kira fiyatlarının düşmesine de bir katkı sağladığı görülüyor.

"GENEL AF GÜNDEMDE DEĞİL"

Bakan Tunç, 8. yargı paketinde herhangi bir af ile ilgili hususun gündemde olmadığını dile getirdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.