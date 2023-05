Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve AK Parti Osmaniye 1. sıra milletvekili adayı Derya Yanık, 24 Seçim Özel'de 24 TV Parlamento Büro Şefi Nagehan Akbulut'un sorularını cevapladı.

Bakan Yanık'ın açıklamaları şöyle:

Bakan Yanık, "Biz bütün vatandaşlarımıza, hemşerilerimize, 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına iyilik, güzellik, sağlık, huzur, mutluluk, güvenlik güzel bir gelecek temenni ediyoruz. Osmaniye bir tarafıyla da biliyorsunuz maalesef deprem bölgesi. 1010 vatandaşımızı kaybettik ve Osmaniye Merkez ağırlıklı olmak üzere Düziçi'nde can kayıplarımız var. Kadirli'de can kaybımız yok ve diğer ilçelerde yok ama mesela burada da çok ciddi ağır hasarlı binalarımız var. Dolayısıyla biz bir taraftan da Osmaniye olarak diğer 10 ilimiz gibi beraber 11 deprem bölgesi iliyle birlikte yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Fakat buna rağmen bölgemizin insanı son derece metin, mücadeleci, rasyonel, gerçeğin farkında olan ve çok vatansever insanlardır. Biliyorsunuz Osmaniye vatan savunmasında da nüfusa göre en çok şehit veren ilimizdir. O yüzden şükürler olsun çok ağır bir deprem süreci yaşamamıza rağmen vatandaşımızın hem morali gayet yerinde hem geleceğe dair umutlarını hiç kaybetmemiş son derece böyle metin mücadeleci bir biçimde hem mevcut yaralarını sarmak hem de gelecek projeksiyonunu yapmak noktasında hayallerimizde, umutlarımızda Türkiye'ye ilişkin umutlarımızda, kendi geleceğimize ilişkin her birimizin bireysel olarak geliş ilişkin umutları da devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, "Osmaniye kamuoyu da biraz tanımayan arkadaşlar şaşırıyorlar ama ben siyasetin zaten çok çok içindeyim. Yani ta 2001'den itibaren İstanbul il kurucu yönetim kurulu üyeliği sonra iki dönem meclis üyeliği büyükşehir grup sözcülüğü, AK Parti gibi sonrasında işte sivil toplum ve en son 2021'de Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyeliği ve akabinde de bakanlık söz konusu oldu. Dolayısıyla bakanlık öne geçince gayet tabii diğer görevlileri vatandaşlarımız çok fazla bilmiyorlar ama ben zaten siyasetin çok içindeyim ve hiç uzaklaşmadım. Hep farklı görevler, farklı pozisyonlar oldu ama her yaptığımız iş nihayetinde meslek hariç, mesleği ayrı tutuyorum. Gayet tabii. Ama sivil toplum ve diğer çalışmalarda her halükarda bir şekilde siyasette zaten ilişkili ve teması olan alanlardır." diye konuştu.

Bakan Yanık, "Devlet Bahçeli... "Bir sinerji oluşturdu. Çünkü Cumhur İttifakı birlikteliğini Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta vurguluyor. 81 tamamında vurguluyor. Dolayısıyla Osmaniye bu anlamda Cumhur İttifakı'nın başkenti diyoruz. Uyum içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'yle beraber çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

"Yirmi yıl öncesinden başlayarak baktığımızda AK Parti iktidarları sürecince en çok yatırımın ve aslında en temel yatırımı doğrudan doğruya insana yapıldığını görürüz." diyen Bakan Yanık, "Milli Eğitim'de, sağlıkta, terörle mücadelede insan hayatının korunması, güvenliğimizin sağlanması, işte yollar, ulaşım vesaire. Bunların hepsi çok görünen şeyler. Fakat görünmeyen bir tarafı var bizim bakanlığımızın yapıp ettikleri. Sosyal hizmetlerde, sosyal hizmet üretiminde ve vatandaşa iletiminde 20 yılda çok temel bir paradigma değişti. Biz bir hakkı teslim ettiğimize inanıyoruz. Hak temelli sosyal yardım derken ifade ettiğimiz şey de o vatandaşımızın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın dezavantaj gruplarının, sosyal devletten alacakları vardır. Bu kadar net. Dolayısıyla biz o alacağı ödüyoruz. Hak temelli dediğimiz şey budur. Kimdir o dezavantajlı gruplar? İşte vatandaşı tembelliğe itiyor muyuz itmiyor muyuzun cevabı da orada saklı. Bizim sosyal yardımcılarımızın, yüzde 82'si istihdama katılamayacak. Yani sosyal yardım almasa da çalışamayacak gruplar. Kim? Yaşlılar. Kim? Engelliler. Kim? Çocuklar. Dolayısıyla bu grupları desteklemediğinizde sosyal devlet olarak sorumluluğunuzu yerine getireme hayatını idame ettiremeyecek gruplardan bahsediyoruz. Yüzde 82'si zaten çalışamayacak. Geriye kalan yüzde 18'i ne yapıyoruz? İŞKUR'la protokolümüz var. Çalışabilecek olan bu yüzde 18'in içerisinde yaş, eğitim zanaat, meslek bilgisi varsa çalışabilecek olanları doğrudan doğruya İŞKUR'a yönlendiriyoruz. Vatandaş iki kere İŞKUR çağırdı, çalışmadı. Gitmedi. İşe başlamadı. Ne yapıyoruz? Sosyal yardımını kesiyoruz. Bu kadar net." diye konuştu.

"Yardımlarımıza bakın. Bir tarafıyla dediğim gibi sosyal devletin bizatihi yapması gereken, ihtiyaç sahibi dezavantajlı grupların desteklenmesi noktasında sosyal devlet tam da bunu yapar." diye konuşan Bakan Yanık, "Geçtiğimiz yıl itibariyle aile destek programını devreye aldık. Bugüne kadar özellikle mesela 2002 milat olarak başladığımızda o zaman dört kalem sosyal yardım var. O da işte engelliler, yaşlılar vesaire. Başka bir detay yok. İçerisinde bunu 53 kaleme çıkardık. Bu 53 kalemi de eleştiriyorlar. Efendim işte "sürekli kendinize bağımlı kıldığınız oradan oy devşiriyorsunuz" falan. Bu da doğru değil. Çok net ve açık bir biçimde söylüyorum. Ne yaptık? Yıllar içerisinde biz ihtiyaç gruplarının ihtiyaçlarına göre esnek bir biçimde sosyal yardımları hizmete sunduk. Bizim zaten sosyal hizmet olarak engellilerimizin bakım hizmetini, yaşlılarımızın bakım hizmetlerini, çocuklarımızın, çocuk kuruluşlarındaki bakım hizmetlerini ve diğer faaliyetler sosyal hizmet olarak sürdürdüğümüz ve bu sosyal hizmet alan grupların bir kısmına da sosyal yardımlarla desteklediğimiz ayrı. Onun dışında sosyal yardım faaliyetiyle ihtiyaç sahibi gruplara esnek bir biçimde, bazen dönemli dönemsel, bazen süreli, bazen süresiz, yaptığımız yardımlar var." dedi.

"Aile destek programımız 2022 itibariyle hizmete aldığımız aile destek programımız bunlardan biraz daha farklı." diyen Bakan Yanık, "Biz sosyal yardımları sadece yoksulluk temelinde almıyoruz. Bakın bu önemli bir kriter. Çünkü evet yoksul vatandaşlarımızın desteklenmesi sosyal devlet olarak dediğim gibi ama sadece yoksulluk temelli bakmıyoruz. Biz sosyal refahın üretilen toplum toplam refahın, toplumun bu refaha yeterince ulaşamayan kesimlerine dağıtılmasını da önemsiyoruz. Aile desek programımız Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu anlamda çerçevesi biraz daha genişletilen ve vatandaşa üretilen refahtan pay dağıtma mantığı üzerine kurulu bir yardım programı." ifadelerini kullandı.

Sosyal yardımlarda yeni değişimlerin olacağını ifade eden Bakan Yanık, "Önümüzdeki süreçte bu refahın adil dağıtımı meselesini biz önemsiyoruz. Sosyal yardımların vatandaşın yoksulluk sınırının altına düşmemesi için bir kaldıraç etkisi yapmasını, kaldıraç görevi yapmasını önemsiyoruz. Sosyal yardım çalışmalarımızı ve ihtiyaç gruplarını yani sosyal politikaları oluştururken çok dikkatli, çok özenli ve çok detaylı çalışmalar yapıyoruz. Bakın bizim bir bütünleşik sosyal yardım bilgi sistemimiz var. Birleşmiş Milletler örneğinde de iyi uygulama örneklerinden birisi. Ödül alan bir sistem. Son derece şeffaf, son derece adil, son derece sistematik. Ne oluyor? İşte ben diyelim gittim bir vakfa, sosyal yardımlaşma, dayanışma vakfına müracaat etti. Dedim ki benim ihtiyacım var. Hemen TC kimlik numaramla sisteme girdiklerinde benim hanemde kaç kişi yaşıyor? Engelli var mı? Yaşlı var mı? Çocuk var mı? Hani ayda kaç lira gelir giriyor? Bütün bunları sistem otomatikman önce bir tarıyor. Adıma Gayrimenkul var mı? Menkul var mı? Araç var mı? Vesaire. Hepsini tarıyor. Taradıktan sonra diyor ki çıkarıyor. Evet senin evet ihtiyacın var. Senin aylık gelirin şu kadar ama hanede sekiz kişi yaşıyor. Dolayısıyla bu şeyin karşılayamaz. gibi... Sadece bazen bununla da yetinmiyoruz. Vakıf personeli arkadaşlarımız yerinde incelemeler yapılıyor. Hanelere gidiyorlar. Şimdi bunu çalışırken şöyle bir grubun ortaya çıktığını fark ettik. Henüz yoksulluk sınırının altında değil. Ama yoksulluk sınırı riskinde geziyor. Dolayısıyla destek dediğimizde yoksulluk sınırının altına düşmeyecek ve sosyal refaha ulaşmış. Belli bir ortalama gelir düzeyine ulaşmış olacak. Ama desteklemediğinizde yoksulluk sınırının altına düştü. Daha yüksek bir maliyetle ona yardım etmeniz gerekecek. Dolayısıyla biz kritik bir son derece teknik bir çalışma ve diyoruz ki bu grupları destekleyelim ki yoksulluk sınırının altına düşmesinler" dedi.

Bakan Yanık, "Muhalefetin iddia ettiği gibi "önce yoksullaştırıp sonra kendinize bağımlı kılıyorsunuz" gibi bir iddia gayet tutarsız ve haksız bir iddia. Tam tersi. gayet rasyonel gayet realist, gayet sahici çalışmalar veriler üzerinden vatandaşımıza nerede destek olacağız? Bunların her birisi son derece bilimsel metotlarla çalışılıyor ve uygulanıyor." dedi. Yanık sözlerine şöyle devam etti: Her türlü ihtiyacında. Hatta bakın benim ihtiyacım var demesine de gerek yok artık vatandaşımızın. Bizim sosyal hizmetlerde yaptığımız en temel paradigma değişikliği talep odaklı hizmet sunumundan, arz odaklı hizmet sunumuna geçiştir. Nedir bu? bundan 20 sene önce vatandaş en temel ihtiyacını bir engellisine bakım merkezi bulabilmek için yahut işte yaşlısına bakım merkezi bulabilmek için, kapı kapı gezip, devletten, kurumlardan, yahu işte "Benim böyle bir ihtiyacım var. Bunu karşılar mısınız" diye dolaşırken biz artık arz odaklıya dönüştük. döndük. Nedir o. Bizim bakanlığımızın Aile Sosyal Destek Uzmanları ve vakıf personeli arkadaşlarımız hanelerimizi tek tek dolaşıyorlar ve hanenin bir fotoğrafını çekiyorlar. İşte o demin söylediğim bütünleşikte olduğu gibi. Hanede kaç kişi yaşıyor? Engelli var mı? Yaşlı var mı? çocuk kim çalışıyor? Kim çalışmıyor. Şiddet var mı? Bakın bunları gördükten sonra biz diyoruz ki mesela burada yeterince ekonomik ailenin yeterli ekonomik gücü yok.

Yanık, "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Başlangıçta ilk 24 saat bazı yerlerde 48 saat sıkıntılar oldu. Bu kadar büyük bir afette sıkıntıların olmaması mümkün değildi. Kahramanmaraş'ta afetzede vatandaşa yardım edecek olan 600 AFAD gönüllüsü hayatını kaybetti. Benim 48 arkadaşım deprem bölgesinde vefat etti." diye konuştu.

Bakan Yanık, "Bir eksiğimiz varsa bunun gösterilmesinde rahatsız olmayız. Ama depremi fırsat bilip devleti kötülediğinizde bütün bir toplumu umutsuzluğa sürüklüyorsunuz. Depremzede vatandaşlar gayretle çalışıldığının farkındalar." dedi.



Bakan Yanık, "Biz AK Parti iktidarı olarak, her vatandaşımızın bir şekilde sosyal güvenceye sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Hiçbir vatandaşımızın sosyal güvenlik sisteminin dışında kalmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yanık, "Bizim açımızdan kadına yönelik şiddetle mücadele tartışılamayacak kadar önemli bir mesele. Bizim şiddetle mücadele noktasındaki irademiz çok keskin, çok kesin ve aralıksız devam edeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bakan Yanık, "İçi boş klasörlerle gelip boş iddialarda bulunmayı severdi. Hala aynı şekilde siyasete devam ediyor." diye konuştu.

"20 senedir biz yapıyoruz onlar (muhalefet) bozmayı vaat ediyorlar. Kazanımları itibarsızlaştıran bir dil bu milletin hayrına bir dil değildir, bu milletten de onay alacak bir dil değildir. Devlet yönetimi deneme yanılma tahtası değildir." diyen Bakan Yanık, "Çözüm sürecini kim bitirdi ki CHP ile tekrardan başlayacaksınız? Demirtaş'a özgürlük verilecek dedikleri bir ortamda bu CHP ile mi çözüm süreci yapılacak? Türk milleti bu ülkede kan dursun diye elinden geleni yaptı. Çözüm sürecine çok büyük destek verdi bu millet. "Abdullah Öcalan'a özgürlük" diyen ittifak ile mi yürütülecek bu süreç?" dedi.

Yanık, "Biz ilk turda bitmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'nin geleceğinde neler yapmak istediğimizi vatandaşımıza anlatıyoruz. Teveccüh ederlerse ilk turda biter. Anketler tek başına belirleyici olamaz. Ben sokakta vatandaşlarla konuşurken bana bakışlarından anlıyorum. O kadar sahici bir seçmenimiz var ki... Türkiye'yi büyütmek, geliştirmek ve geleceğe taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşımızın bu süreçte bize desteği de tamdır" diye konuştu.