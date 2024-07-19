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İzmir'deki yangınlar kontrol altına alındı! Bakan Yumaklı: Bugünden itibaren Ege ve Akdeniz kıyılarında alarmdayız

İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında dün çıkan orman yangınındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 'Buca-Gaziemir yangını kontrol altına alındı. Bugünden itibaren Ege ve Akdeniz kıyılarında alarmdayız' dedi.

19 Temmuz 2024 Cuma 10:04 - Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İzmir'in Gaziemir ve Buca ilçeleri arasında dün çıkan orman yangınındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Buca-Gaziemir yangını kontrol altına alındı.

- Dün 9 adet yangın vardı üst risk grubunda diye tanımladığımız. 34'ü orman 14'ü orman dışı olmak üzere 48 yangınla mücadele etti arkadaşlarımız. An itibarıyla bu yangınların tamamının kontrol altına alındığını duyurmak istiyorum.

- Bugünden itibaren Ege ve Akdeniz kıyılarında alarmdayız.

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