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Güncel

#CANLI Balıkesir'deki patlama... Başkan Erdoğan: Soruşturma, çok yönlü ve titiz bir şekilde yürütülüyor

AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'deki patlamaya ilişkin 'Patlamanın sebeplerini ortaya çıkarmaya yönelik soruşturma, çok yönlü ve titiz bir şekilde yürütülüyor. Tüm bu süreçler sonunda hatası, kusuru veya ihmali olan varsa onlarla ilgili gereken mutlaka yapılacaktır.' dedi.

27 Aralık 2024 Cuma 15:48 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şöyle;

* Salı günü Karesi ilçemizdeki mühimmat üretim tesisinde meydana gelen patlamada vefat eden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

* Acımız büyük, yakınlarını kaybeden ailelerimizin yürek yangınını söndürecek sabır ve tevekkül dışında hiçbir kelime yok.

* (Balıkesir'deki patlama) Patlamanın sebeplerini ortaya çıkarmaya yönelik soruşturma, çok yönlü ve titiz bir şekilde yürütülüyor.

* (Balıkesir'deki patlama) Tüm bu süreçler sonunda hatası, kusuru veya ihmali olan varsa onlarla ilgili gereken mutlaka yapılacaktır.

* Daha olayın nasıl olduğu dahi bilinmeden, ana muhalefet partisinin genel başkanı çıkıyor ve kürsüden son derece talihsiz açıklamalar yapıyor. Devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğu olayı farklı yerlere çekmenin adı siyaset değil acıları istismar etmektir.

* Muhalefet, annelerini patlamada kaybetmiş masum sabilerin acılarını kirli siyasetlerine alet etmeden önce çıksın Beşiktaş Gayrettepe'de ruhsatı sorunlu eğlence merkezinde yanarak can veren 29 işçinin hesabını versin.

* Cumhuriyetimiz'in 102 yıllık tarihinin son 22 yılında milletimize hizmet etme şerefi hamdolsun AK Parti'ye, karşımdaki bu kadroya nasip oldu.

* Önceki dönemlerden farklı olarak biz şunu yaptık, milletimizden aldığımız güçlü destekle tüm bu sinsi operasyonları birer birer bozmayı başardık.

* Allah'ın bize bahşettiği kader çizgisi karşısında hiçbir tuzağın, hiçbir ihanetin, hiçbir ihanetin, hiçbir saldırının, hiçbir kumpasın netice vermediğini hep beraber gördük, görüyoruz.

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