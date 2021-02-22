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#CANLI Başkan Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor

22 Şubat 2021 Pazartesi 14:30 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 14:40
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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kongrelerimizde görev üstlenecek kardeşlerimi tebrik ediyor kendilerine ve yönetimlerine başarılar diliyorum.

Bugünkü kongrelerimizin Anadolu'nun en batısındaki İzmir'de ortasında Nevşehir'den en doğusundaki Hakkari'ye uzanan bir hatta Türkiye'yi kucaklayarak gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin bu büyük zenginliğini hazmedemeyenler milletimizi parçalamak için her dönemde bizimle uğraşmıştır. Aynı kirli zihniyet bugünde birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize saldırmayı sürdürüyor.

Bu saldırı kimi zaman orduları doğrudan topraklarımızı işgal girişimi olarak teşkil etmiştir. İzmir'in işgali ile başlayan Anadolu'da bizi esir alma hatta mümkün olursa esir alma hevesi hüsranla son bulmuştur. İstiklal harbinde Sevr'i paçavraya çeviren milletimiz Anadolu'daki varlığını perçinlemiştir. Orduları ile bunu başaramayacaklarını anlayanlar yeni araçlar devreye sokmuştur. Terör işte bunun en önemli aracıdır.

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