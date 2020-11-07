CANLI Başkan Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor

07 Kasım 2020 Cumartesi 15:08 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 15:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

*Bin yıldır vatanımızın ve milletimizin bekası için canını esirgemeyen bütün şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Maraş'ta olmak her defasında bizleri hecanlandırır, mutlu eder. Sana boşuna Türkiye'nin köşe başı, kalem taşi denmemiş Ey Maraş. Sen de peygamberimizi dünya gözüyle gören ashabın kerameti var. Sen de gönül sultanlarının duası var. Sen de güzellik var, Sen de kahramanlık var, Sen de bereket var. Sen de bizi biz yapan değerler var. Sen de şiir var, edebiyat var. Sen de bize gölge edecekse ancak ay yıldızlı al bayrak gölge eder diyen bayrağın gölgesinden başka gölge tanımayan yiğitlerin istiklal aşkı var.

*Ülke ve millet olarak en az 100 yıl önceki kadar kritik bir dönemeçten geçiyoruz. Bir asır önceki gibi bizi adeta içinde boğmak yok etmek istedikleri Anadolu topraklarından yeni bir sirkeleniş yeni bir şahlanışla dünyaya barış, adalet getirecek bir mücadelenin içindeyiz.

*Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun en büyük ispatıdır. Kadın kollarımızın üye sayısının 5 milyon 200 bine ulaşması bu mücadeleye hanım kardeşlerimizin de sahip çıktığını net göstermektedir. Gençlik kollarımızın üye sayısının 1 milyon 240 bine yaklaşması bu mücadeleye gençlerimizin de sahip çıktığının ispatıdır. Hedefimiz 2023'e kadar her yıl bir milyon yeni üye ile kervanı menzile ulaştırmaktır.

*Kaderimizi Türkiye'nin kaderi ile, istikbalimizi milletimizin istikbali ile bir görüyoruz. Bu güne kadar hep AK Parti milletin partisidir dememizin nedeni budur. Sıfatı, ismi, cismi ne olursa olsun kimsenin şahsi hesaplarını, heveslerini bu ulvi davanın önüne koymasına tahammülümüz olamaz. Bunun için değişim gerçeğinden kopmadan fakat davamıza bağlılığını koruyan herkesi kucaklayarak yolumuza devam edeceğiz.

*Ahde vefayı asla elden bırakmadık. Köklerimizden kopmadan yeni çiçeklerle, fidanlarla kendimizle birlikte tüm dostlarımızı kucaklayan ulu bir çınar gibi büyüyoruz. Kuruyan dallar budandıkça çok gür bir şekilde hedeflerimize ilerlemeyi sürdürüyoruz. İmanımızla sağımıza solumuza önümüze arkamıza bakmadan davamıza sahip çıkıyoruz. Tüm kalbimizle yoluna hayatımızı koyduğumuz davamızı zafere ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz.

*Allah'ın yardımı ve milletimizin yoldaşlığı dışında bir güç aramadan mücadelemizi hep daha ileriye taşıyarak büyütüyoruz. Seçimden önce seçim kazanmanın yolu her güne bu anlayışla başlamaktır. Milletin partisinin yöneticileri milletin içinde olmak mecburiyetindedir. Her kim milletle bağını keserse partisiyle de irtibatını kopartıyor demektir.