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Başkan Erdoğan: Türkiye için hiçbir projesi olmayanların oyunlarını bozmalıyız

Akçaabat'ta halka hitap eden Başkan Erdoğan, 'Gençler, ne yaptıklarımızı babalarınıza dedelerinize sorun, onlar bugünü ve dünü anlattığında nereden nereye geldiğimizi iyi anlayacaksınız. Yeni nesillere bu hakikatleri anlatmanızı istiyorum. Türkiye için hiçbir hayali, projesi ve hedefi olmayanların imaj cilalamasıyla parlatmaya çalışanların oyununu bozmalıyız.' dedi.

30 Ocak 2022 Pazar 18:12 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 18:34
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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum günden beri siz hep bizimle oldunuz. Biz de sizin desteğiniz ile terörle mücadeleye başladık, sadece yurt içinde değil yurt dışında teröristlerin inlerine kadar girdik. Son terörist ortadan kalkıncaya kadar bu mücadelemiz sürecek.

Bundan sonra Türkiye'yi dünyanın sayılı ülkeleri arasına getirmek için çabalarımızı sürdüreceğiz. Artık eski Türkiye yok, eski Trabzon da yok. Gördüğüm kadarı ile eski binalar yıkılıyor, yeni bir Trabzon inşa ediliyor.

Eskiyi yaşamayanlar bugünü anlamazlar. Türkiye yoklukların, yasakların, sefaletlerin dolambaçlı yollarından geçerek bugünlere ulaşmıştır. Sizlerden istirhamım yeni nesillere o günleri anlatmanızdır. Türkiye için hiçbir hayali hiçbir hedefi olmayanların imaj cilalama oyunlarını bozmalıyız.

Bu yüzden 2023 çok önemli, 2053 çok önemli. Bu nedenle sandıkları patlamamız lazım. Gece gündüz çalışmamızı sürdüreceğiz. "

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