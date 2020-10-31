İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2020 Cumartesi / 14 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3465
  • EURO
    9,6728
  • ALTIN
    504.287
  • BIST100
    1112.37
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • #CANLI Başkan Erdoğan: Devletimiz tüm imkanlarıyla İzmir'in yanında
Güncel

#CANLI Başkan Erdoğan: Devletimiz tüm imkanlarıyla İzmir'in yanında

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Van'da partisinin 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor. Başkan Erdoğan, 'Deprem anından itibaren bakan, milletvekili, tüm kurumlarımız, Kızılayımız, AFAD'ımız, hep birlikte İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk. Devletimiz tüm imkanlarıyla İzmir'de' dedi.

31 Ekim 2020 Cumartesi 14:20 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 14:41
ABONE OL

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Van’da partisinin 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

*26 vefatımız var, 885 yaralımız var, 15 yoğun bakımda olan hastamız var

*Deprem anından itibaren bakan, milletvekili, tüm kurumlarımız, Kızılayımız, AFAD'ımız, hep birlikte İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk

*Devletimiz tüm imkanlarıyla İzmir'in yanında

*İzmir'deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza inşallah en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz

*Bir dinin peygamberi bir ülkenin yöneticisine sergilenen çirkinlikleri özgürlük kılıfı altında savunanlar demokrasi kavramına zarar veriyor

*Avrupa değerleri diye çıkılan yolun diğer inançlar ve toplumların sembollerine karşı en bayağı hakaretlerin savunuculuğuna çıkması çok acı

*Başta Fransa, kimi ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı Avrupa'yı defalarca felakete sürükleyen çarpık zihniyetin devam ettiğinin işaretidir

*Peygamber efendimize edilen her hakaret tüm Müslümanları, şahsıma edilen her hakaret Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hedef almaktadır

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.