CANLI Başkan Erdoğan: Devletimiz tüm imkanlarıyla İzmir'in yanında

31 Ekim 2020 Cumartesi 14:20 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 14:41

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Van’da partisinin 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

*26 vefatımız var, 885 yaralımız var, 15 yoğun bakımda olan hastamız var

*Deprem anından itibaren bakan, milletvekili, tüm kurumlarımız, Kızılayımız, AFAD'ımız, hep birlikte İzmirli kardeşlerimizin imdadına koştuk

*Devletimiz tüm imkanlarıyla İzmir'in yanında

*İzmir'deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza inşallah en kısa sürede yenilerini yapıp teslim edeceğiz

*Bir dinin peygamberi bir ülkenin yöneticisine sergilenen çirkinlikleri özgürlük kılıfı altında savunanlar demokrasi kavramına zarar veriyor

*Avrupa değerleri diye çıkılan yolun diğer inançlar ve toplumların sembollerine karşı en bayağı hakaretlerin savunuculuğuna çıkması çok acı

*Başta Fransa, kimi ülkelerde yükselen İslam düşmanlığı Avrupa'yı defalarca felakete sürükleyen çarpık zihniyetin devam ettiğinin işaretidir

*Peygamber efendimize edilen her hakaret tüm Müslümanları, şahsıma edilen her hakaret Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını hedef almaktadır