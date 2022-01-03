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Güncel

#CANLI Başkan Erdoğan Kabine sonrası müjdeyi duyurdu!

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kömür yardımının önümüzdeki yılla birlikte, doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.' dedi.

3 Ocak 2022 Pazartesi 19:33 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 19:55
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- 20 yıl önce 88 milyar doları bulmayan dış ticaret hacmimiz 500 milyar dolar sınırına ulaştı.

- Salgın döneminde G20 içinde en hızlı toparlanan ve büyüyen ülkelerin en başında geliyoruz.

- Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezununu en az 12 ay istihdam taahhüdünde bulunanlara 100 bin lira destek veriyoruz.

- (KOSGEB'in hızlı destek programı) Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi istihdama dahil etmektir.

- Kur korumalı Türk lirası mevduatına kısa sürede 78 milyar liralık bir geçişin yaşanması, vatandaşlarımızın ekonomi programımıza olan güveninin işaretidir.

- Kömür yardımının önümüzdeki yılla birlikte, doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

- 2021 yılında vatandaşlarımız lehine doğal gazda 80 milyar, elektrikte 20 milyar, akaryakıtta 65 milyar liralık kamu adına fedakarlık yaptık.

- Türk lirası için Hazine desteği ile Kurumlar Vergisi'nde bir puanlık indirim yapılmasını da içeren kanun teklifini yarın Meclis'e sunacaklarını bildirdi.

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