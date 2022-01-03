CANLI Başkan Erdoğan Kabine sonrası müjdeyi duyurdu!

3 Ocak 2022 Pazartesi 19:33 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 19:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

- 20 yıl önce 88 milyar doları bulmayan dış ticaret hacmimiz 500 milyar dolar sınırına ulaştı.

- Salgın döneminde G20 içinde en hızlı toparlanan ve büyüyen ülkelerin en başında geliyoruz.

- Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezununu en az 12 ay istihdam taahhüdünde bulunanlara 100 bin lira destek veriyoruz.

- (KOSGEB'in hızlı destek programı) Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi istihdama dahil etmektir.

- Kur korumalı Türk lirası mevduatına kısa sürede 78 milyar liralık bir geçişin yaşanması, vatandaşlarımızın ekonomi programımıza olan güveninin işaretidir.

- Kömür yardımının önümüzdeki yılla birlikte, doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

- 2021 yılında vatandaşlarımız lehine doğal gazda 80 milyar, elektrikte 20 milyar, akaryakıtta 65 milyar liralık kamu adına fedakarlık yaptık.

- Türk lirası için Hazine desteği ile Kurumlar Vergisi'nde bir puanlık indirim yapılmasını da içeren kanun teklifini yarın Meclis'e sunacaklarını bildirdi.