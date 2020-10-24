24 Ekim 2020 Cumartesi 14:15 - Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 14:40

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kayseri asaletiyle, çalışkanlığıyla yerli ve milli duruşuyla iftihar ettiğimiz şehirlerimizin başında geliyor.

Kayseri maruz kaldığımız her saldırıda göğsünü bize siper etmekten geri kalmadı.

Kayseri'de 1 milyar 800 milyon TL'yi bulan, önceki yıl 1 milyar 640 milyonluk yatırımların açılışlarını yaptık.

Kayseri'de 20 yıldır devam ettirdiğimiz çalışmalarda 100 bin konutu dönüştürdük. Kayseri gecekondusu kalmayan bir şehir haline geldi.

Yarın da inşallah Malatya'da olacağız.

Kardeşlerim, Türkiye bir yandan bölgesinde ve dünyada yaşanan değişimin merkezinde yer aldığı mücadeleyi sürdürürken, diğer yandan da kalkınma hedeflerine kararlılıkla yürüyor.

Koronavirüsle birlikte yaşanan süreç bu sürecin hızlanmasına vesile oldu. Gelişmiş devletlerin kendi vatandaşlarına bile faydalarını olmadığını hep birlikte müşaade ettik.

Türkiye bu durum içinde hak ettiği yeri almanın mücadelesini veriyor.

Bizim kimsenin toprağında hakkında hukukunda kaynaklarında gözümüz yok. Sadece kendimizin ve yüzlerce yıldır birlikte yaşadığımız kardeşlerimizin haklarını savunmaya çalışıyoruz.

Sınırlarımızda terör koridoru kurmaya çalışanları elbette seyredecek değiliz.

2016'nın Aralık'ında Kayseri'de bombalı araçla şehit edilen 15 askerimize yapılan saldırının faillerinden birini saklandığını ininde bulup ülkemize getirdik.

Suriye'nin Irak sınırı tarafında yeni bir terör oluşumu gayretlerine hız verildiğini düşünüyoruz. Bakıyorsunuz orada bir terör devleti kurma gayreti var. Eğip bükmeden açıkça söylüyorum; Türkiye sınırlarında böyle bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyecektir.

Macron denilen zatın İslam ile, Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden, anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir? Öncelikle bir akli noktadan kontrol... İkide bir Erdoğan'la uğraşıyorsun. Erdoğan'la uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Zaten şurada 1 yıl sonra seçim var. 1 yıl sonra akıbetini göreceğiz. Fransa'ya bir şey kazandıramadı ki kendisine bir şey kazandırsın.

Azerbaycan'daki felaketlerin ardında bunlar var. Minsk 3'lüsünün içinde yer alıyorsunuz. Bugüne kadar ne yaptınız? Azeri topraklarını işgalden kurtardırnız mı? Sadece Ermenilere silah gönderiyorsunuz ve bununla barış tesis edeceğinizi düşünüyorsunuz. edemezsiniz, çünkü dürüst değilsiniz.

Azeri kardeşlerimiz bu mücadeleden zaferle çıkacaklar. Azeri kardeşlerimiz katledilirken gözleri kapalı, dilleri bağlı, kulakları sağır şekilde bekleyenler vardı. 'Çatışmalar dursun' açıklaması riyakarlığın dik alasıdır. 2 devlet 1 millet olduğumuz Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını özgürleştirme mücadelesine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

Bunlarda özgürlük yok, laiklik diye de bir şey yok. Hep yalan. Yalan, yalan, yalan.

Bunun adı özgürlük değil, İslam düşmanlığıdır.

Batılı için Müslüman Türk'tür, aynı şekilde Türk de Müslüman'dır.

Avrupa aslında kendi sonunu hazırlıyor.

AB ülkeleri siyasi ve ekonomik olarak küresel sistemdeki konumlarını muhafaza etmek istiyorlarsa bu İslam düşmanlığı hastalığından kurtulmaları gerekiyor. Bu hastalık Fransa'sından Almanya'ya tüm Avrupa'yı içten çökertecektir.