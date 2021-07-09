CANLI Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Diyarbakır Cezaevi kültür merkezi olacak

9 Temmuz 2021 Cuma 17:13 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 17:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan projelerin açılış programında konuşuyor

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

Sesinize kulak verdik ve hükümete gelince ilk iş olarak OHAL'i kaldırdık

Diyarbakırlı annelerin ciğerini kimlerin yaktığını çok iyi biliyorum

Türkiye'nin diğer şehirleri gelişirken terör Diyarbakır'ı sefalete, işsizliğe mahkum etti

Biz ret, inkar, asimilasyon politikalarını ortadan kaldırıp hak ve özgürlük eksenli bir anlayışa yöneldik

KCK, PKK, PYD, HDP'siyle hep birlikte benim Kürt kardeşlerimin iliğini sömüren bu çete, son bin yıldır bu bölgenin, bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir



Bu ülkede en çok Kürt kanını PKK dökmedi mi? Köyleri PKK yakmadı mı?

Hangi demokraside altyapı, üstyapı hizmetleri için verilen araçlar hendek ve çukur kazmak için kullanılır?

Hangi demokraside, devletin yatırım, hizmet için gönderdiği ödenekler yollara mayın döşemek için kullanılır?

HDP demokrasi savunucusu değil, demokrasi düşmanı ve istismarcısıdır

Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muameleyle anılan Diyarbakır Cezaevi'ni yakında boşaltıyor, kültür merkezi olarak hizmete sunuyoruz

Hukuk ve ekonomi reformlarımızla, hak ve özgürlük açılımlarımızla, aynı çizgide yolumuza devam ediyoruz

13-14 yaşındaki Kürt kızlarımızı dağa kaçıranlar bunlar değil mi? Bunlar hangi edepten, namustan bahsediyorlar? Bunlarda ne edep ne namus var

HDP'nin İstanbul ve diğer şehirlerde CHP'ye verdiği desteğin nedeni ideolojik akrabalıktır



Ey HDP siz demokrasiyi en son ağza alacak kişilersiniz

Çözüm sürecini biz başlattık ama sonlandıran biz olmadık. Karşı tarafın gizli gündemleri nedeniyle sona erdi



Diyarbakır Belediyesi yıllarca bunların elindeydi. Belediye başkanını Kandil'in komiserine hesaba çektiler

Artık ülkemizde işleyemedikleri cinayetlerine orada (Irak'ın kuzeyinde) başladılar. Çünkü bunlar Kürt düşmanı, insanlık düşmanı, coğrafyamızın ve medeniyetimizin düşmanı

Utanmadan, sıkılmadan, yüzleri kızarmadan hala 'barış, kardeşlik, hukuk, demokrasi' diyorlar. Siz bu kavramları en son ağzına alacak kişilersiniz ey HDP

Kurban eti dağıtmak için sokağa çıkan Yasin Börü'yü nasıl alçakça öldürdüklerini biliyorsunuz değil mi? Bu bir canlıya nasıl yapılabilir? Bu zulmün tek sebebi Yasin Börü'nün kendilerinden olmamasıdır



Dün akan kanı sürdürmek için çözüm sürecini baltalayanlar şimdi CHP ile iş birliği yapıyor. Tek dertleri var, o da Erdoğansız, AK Partisiz bir Türkiye

Diyarbakır bin yataklı Kayapınar Şehir Hastanesi'nin yapım ihalesini 19 Temmuz'da yapıyoruz

Terör nedeniyle büyük zarar gören Sur ilçesini adeta baştan sona yeniden yaptık, yapıyoruz

Hangi hizmet ve yatırıma ihtiyacınız varsa hepsini yerine getirmek boynumuzun borcu