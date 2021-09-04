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Başkan Erdoğan Salarha Tüneli Açılış Töreni'nde konuşuyor

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de “Salarha Tüneli Açılış Töreni”ne katılıyor.

4 Eylül 2021 Cumartesi 13:50 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 14:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de "Salarha Tüneli Açılış Töreni"ne açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

*Salarha Tüneli, Rize'nin 70 yıllık hayalidir.

*Başkan Erdoğan, "Tayyip dede" diye seslenen çocukları da yanına alarak beraberindekilerle kurdele keseceğini belirtti.

*Selin ve orman yangınlarının yol açtığı bölgelerde yaraları sarıyoruz.

*Rizemizin ilçe ve köylerindeki hasar tespit çalışmalarını da tamamlayarak hemen kolları sıvadık.

*465 konutu önümüzdeki aylarda teslime etmeyi planlıyoruz.

*Konutların Rize'deki geleneksel mimari ve tabiatıyla uyumlu olmasına önem veriyoruz.

*Millet Bahçesi projemizi, Rize'deki 3 ayrı alanda uyguluyoruz.

*Toprağımıza, denizimize, yeşilimize ve insanımıza sahip çıkacağız.

*Türkiye'nin son 19 yılda nereden nereye geldiğinin bizatihi şahidi milletimizin kendisidir.

*Bay Kemal'e ve CHP'nin tabanına sesleniyorum, gelin de Rize'yi görün. Dikili bir ağacınız yok.

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