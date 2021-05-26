CANLI Başkan Erdoğan: Sinsi oyunları akamete uğratacağız

26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:10 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:24

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısında konuşuyor

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI;

14 aydır devam eden salgın sürecinde milletimizin aşını ve işini korumak için tüm imkanlarımızı seferber ettik.

Gelişmiş ülkelerin bile bocaladığı salgın dönemini en az hasarla geçirdik

Salgın döneminde 7 milyon haneye nakit yardımı gerçekleştirdik

Salgın yardımları Haziran sonuna kadar 181 milyar liraya ulaşacak

Son dönemde ülkemizdeki güven ve istikrar iklimini hedef alan çok yönlü saldırıların gerisinde, insanımızın elindeki işte bu büyük imkanı alarak, özellikle gençlerimizi karamsarlığa sürükleme gayesi olduğu açıktır. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle, nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi, bu sinsi operasyonu da akamete uğratacağımızdan kimse şüphe etmesin. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktığımız müddetçe, hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz, milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz. Kimin terör örgütleriyle, suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor.

Türkiye'nin 2021 büyüme oranının, tahminlerin çok ötesinde gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum

Ülkemizdeki sağlık sistemini görüp de hayranlık duymayan hiçbir ülke görmedim