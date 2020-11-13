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  • #CANLI Başkan Erdoğan Tekirdağ Şehir Hastanesinin açılış töreninde konuşuyor
Politika

#CANLI Başkan Erdoğan Tekirdağ Şehir Hastanesinin açılış töreninde konuşuyor

#CANLI Başkan Erdoğan Tekirdağ Şehir Hastanesinin açılış töreninde konuşuyor

13 Kasım 2020 Cuma 16:48 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 16:52
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