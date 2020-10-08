İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Ekim 2020 Perşembe / 20 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9256
  • EURO
    9,3248
  • ALTIN
    481.679
  • BIST100
    1149.74
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • #CANLI Başkan Erdoğan, “Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu”nun açılış oturumunda video konferansla konuşuyor
Güncel

#CANLI Başkan Erdoğan, “Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu”nun açılış oturumunda video konferansla konuşuyor

Başkan Erdoğan, “Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu”nun açılış oturumunda video konferansla konuşuyor

08 Ekim 2020 Perşembe 14:46 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 14:48
ABONE OL

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.