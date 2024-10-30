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  • Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür: Tarihe not düşen, istikamet çizen bir liderdir
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Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür: Tarihe not düşen, istikamet çizen bir liderdir

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Terör belası başta olmak üzere, kardeşliği pekiştirmek, Türkiye'yi kardeşlik ekseninde büyütmek için bugün önümüze bir kez daha bulunmaz bir imkan çıkmıştır. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye grubum adına selam ve şükranlarımı tekrar ifade ediyorum. Devlet Bey, daima tarihe not düşen, istikamet çizen bir liderdir, çağrılarını bu şekilde okuyanlar tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır. Bizim muhatabımız milletimizdir. Şu hususun da altını özellikle çiziyorum. Bizim Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütüne, kandan beslenen Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur, olamaz da. Bölgemizde sınırlar yeniden çizilmek istenirken ezeli kardeşliğimizi ebedi olarak muhafaza yolunda asli muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimizin kendisidir.' dedi.

30 Ekim 2024 Çarşamba 12:14 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür: Tarihe not düşen, istikamet çizen bir liderdir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Dün TUSAŞ'ımızı ziyaret etik, çalışanlarımızla kucaklaştık. Yılsonu gelmeden iki adet Gökbey'i de Jandarma'mıza teslim etmiş olacağız. 2026 yılı içinde toplam 20 adet Gökbey helikopterimizin farklı kurumlarımıza teslimatını gerçekleştireceğiz.

* TUSAŞ'ımızın ve savunma sanayi kuruluşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

* Cumhuriyet, belli bir şahsın, belli bir zümrenin, belli bir kitlenin, belli bir mezhebin, meşrebin, etnik kökenin Cumhuriyeti değildir.

* Ben inanıyorum ki, bu topraklar üzerinde yaşayan, bu topraklara vatandaşlık bağıyla bağlı olan hiç kimsenin, Cumhuriyet'le, Cumhuriyet fikriyle bir meselesi, bir sorunu, bir problemi yoktur.

* Bu Cumhuriyet Türk'ün de Kürt'ün de Cumhuriyeti'dir. Vatan topraklarında yaşayan herkesin Cumhuriyeti'dir.

* Geçtiğimiz bir asır boyunca yaşadığımız sorunlar Cumhuriyetten değil, Cumhuriyet fikrinin arkasına saklanarak zulmedenlerden, ona ihanet edenlerden kaynaklanmıştır.

* Şehitlerimizin kanından rengini alan ay yıldızlı al bayrağımızla, birliğimizin, kardeşliğimizin adeta temel felsefe metni olan İstiklal Marşı'mızla, Cumhuriyet aydınlık geleceğimizdir.

* Türkiye Cumhuriyeti devleti, sıradan bir devlet değildir. Biz 29 Ekim 1923'de ilk defa tarih sahnesine çıkmış değil, altını çizerek söylüyorum, sahneye yeniden çıkmış bir milletiz.

* Şu yeryüzü üzerinde korkuyu korkutan yegane millet, mensubu olduğumuz asil millettir. Bunun en son ve somut örneği 15 Temmuz şanlı direnişidir.

* Biz İstiklal Marşı bile "korkma" diye başlayan bir milletiz. Bu Cumhuriyet korkuyla değil, cesaretle, ürkeklikle değil, özgüvenle, ayrıştırarak değil, kucaklayarak korunur, kollanır ve yüceltilir.

* Ülkemizin her köşesini imar ettik. Yurdumuzu okullarla, üniversitelerle, hastanelerle, yollarla, köprülerle, tünellerle donattık. İdeallerimizi sımsıkı muhafaza ettik.

* AK Parti'mizi 23 yıl evvel, 14 Ağustos 2001'de kurarken, en büyük hedefimiz devlet ile milleti kucaklaştırmak, milletimizin kardeşliğini daha da yüceltmekti.

* Yaşanan ihmallerden ve acılardan nemalananlar her türlü yöntem ve değeri kullanarak sorunları istismar ettiler. Fakat biz yılmadık, yıkılmadık ve kardeşliği büyütmekten asla vazgeçmedik.

* Türk ile Kürdün kardeşliğini büyütmek için ne yapılması gerekiyorsa hemen hepsini yaptık, tecrübe ettik. Fakat her seferinde karşımıza bir duvar, bir ihanet çıktı. Sorundan beslenenler, sorunun çözülmesine engel oldular.

* (Terör) Allah'ın izniyle bu meseleyi ülkemizin gündeminden tamamen çıkartarak millete hizmetle geçen 40 yıllık siyasi hayatımızı taçlandırmak niyetindeyiz.

* Kardeşliği pekiştirmek için bugün önümüze bir kez daha bulunmaz bir imkan çıkmıştır. Sayın Bahçeli'ye aziz milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

* Devlet Bey, daima tarihe not düşen, istikamet çizen bir liderdir, çağrılarını bu şekilde okuyanlar tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır.

* Bizim Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütüne, kandan beklenen Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur, olamaz da.

* Bölgemizde sınırlar yeniden çizilmek istenirken ezeli kardeşliğimizi ebedi olarak muhafaza yolunda asli muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimizin kendisidir.

* Ülke ve millet olarak Sayın Bahçeli'nin, ittifak ortağımız MHP'nin, elini değil tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük bir imkan ele geçirildi.

* Gazi Meclisimizden sesleniyorum; sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle, sımsıkı tutmanı bekliyoruz. Siyonist İsrail'in aparatlığını, emperyalizmin uşaklığını, Türkiye düşmanlarının maşalığını yapanları aradan çekip çıkarmanı istiyoruz.

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