Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür: Tarihe not düşen, istikamet çizen bir liderdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Dün TUSAŞ'ımızı ziyaret etik, çalışanlarımızla kucaklaştık. Yılsonu gelmeden iki adet Gökbey'i de Jandarma'mıza teslim etmiş olacağız. 2026 yılı içinde toplam 20 adet Gökbey helikopterimizin farklı kurumlarımıza teslimatını gerçekleştireceğiz.

* TUSAŞ'ımızın ve savunma sanayi kuruluşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

* Cumhuriyet, belli bir şahsın, belli bir zümrenin, belli bir kitlenin, belli bir mezhebin, meşrebin, etnik kökenin Cumhuriyeti değildir.

* Ben inanıyorum ki, bu topraklar üzerinde yaşayan, bu topraklara vatandaşlık bağıyla bağlı olan hiç kimsenin, Cumhuriyet'le, Cumhuriyet fikriyle bir meselesi, bir sorunu, bir problemi yoktur.

* Bu Cumhuriyet Türk'ün de Kürt'ün de Cumhuriyeti'dir. Vatan topraklarında yaşayan herkesin Cumhuriyeti'dir.

* Geçtiğimiz bir asır boyunca yaşadığımız sorunlar Cumhuriyetten değil, Cumhuriyet fikrinin arkasına saklanarak zulmedenlerden, ona ihanet edenlerden kaynaklanmıştır.

* Şehitlerimizin kanından rengini alan ay yıldızlı al bayrağımızla, birliğimizin, kardeşliğimizin adeta temel felsefe metni olan İstiklal Marşı'mızla, Cumhuriyet aydınlık geleceğimizdir.

* Türkiye Cumhuriyeti devleti, sıradan bir devlet değildir. Biz 29 Ekim 1923'de ilk defa tarih sahnesine çıkmış değil, altını çizerek söylüyorum, sahneye yeniden çıkmış bir milletiz.

* Şu yeryüzü üzerinde korkuyu korkutan yegane millet, mensubu olduğumuz asil millettir. Bunun en son ve somut örneği 15 Temmuz şanlı direnişidir.

* Biz İstiklal Marşı bile "korkma" diye başlayan bir milletiz. Bu Cumhuriyet korkuyla değil, cesaretle, ürkeklikle değil, özgüvenle, ayrıştırarak değil, kucaklayarak korunur, kollanır ve yüceltilir.

* Ülkemizin her köşesini imar ettik. Yurdumuzu okullarla, üniversitelerle, hastanelerle, yollarla, köprülerle, tünellerle donattık. İdeallerimizi sımsıkı muhafaza ettik.

* AK Parti'mizi 23 yıl evvel, 14 Ağustos 2001'de kurarken, en büyük hedefimiz devlet ile milleti kucaklaştırmak, milletimizin kardeşliğini daha da yüceltmekti.

* Yaşanan ihmallerden ve acılardan nemalananlar her türlü yöntem ve değeri kullanarak sorunları istismar ettiler. Fakat biz yılmadık, yıkılmadık ve kardeşliği büyütmekten asla vazgeçmedik.

* Türk ile Kürdün kardeşliğini büyütmek için ne yapılması gerekiyorsa hemen hepsini yaptık, tecrübe ettik. Fakat her seferinde karşımıza bir duvar, bir ihanet çıktı. Sorundan beslenenler, sorunun çözülmesine engel oldular.

* (Terör) Allah'ın izniyle bu meseleyi ülkemizin gündeminden tamamen çıkartarak millete hizmetle geçen 40 yıllık siyasi hayatımızı taçlandırmak niyetindeyiz.

* Kardeşliği pekiştirmek için bugün önümüze bir kez daha bulunmaz bir imkan çıkmıştır. Sayın Bahçeli'ye aziz milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

* Devlet Bey, daima tarihe not düşen, istikamet çizen bir liderdir, çağrılarını bu şekilde okuyanlar tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır.

* Bizim Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütüne, kandan beklenen Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur, olamaz da.

* Bölgemizde sınırlar yeniden çizilmek istenirken ezeli kardeşliğimizi ebedi olarak muhafaza yolunda asli muhatabımız bizzat Kürt kardeşlerimizin kendisidir.

* Ülke ve millet olarak Sayın Bahçeli'nin, ittifak ortağımız MHP'nin, elini değil tüm vücudunu taşın altına koymasıyla çok daha büyük bir imkan ele geçirildi.

* Gazi Meclisimizden sesleniyorum; sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle, sımsıkı tutmanı bekliyoruz. Siyonist İsrail'in aparatlığını, emperyalizmin uşaklığını, Türkiye düşmanlarının maşalığını yapanları aradan çekip çıkarmanı istiyoruz.