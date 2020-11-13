CANLI Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Hiç olmadığı kadar gerekli hale geldi

13 Kasım 2020 Cuma 15:26 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 16:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da AK Parti İl Kongresinde konuşuyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

*Tekirdağ büyükşehir seçimlerinde yüzde 44'e ulaştı ama bu yeterli olmadı. İnşallah bir dahaki seçimde yüzde 50'nin üzerine çıkacağız

*Bizden sonraki nesillere güçlü bir 2053 vizyonu miras bırakacağız. Buraya gelmeden önce 41. Komando Tugayımızda Sancak Teslimi Töreni'ne katıldım. Kongremizden sonra buradan ismini de açıklıyorum. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin açılışını yapacağız. Fehmi Cumalıoğlu gençlikte beraber siyaset yaptığımız bir büyüğümüzdü. Yıllarca bakanlıklar yaptı. Başhekimlikler yaptı. 1996'da da rahmetli oldu. Dedik ki Tekirdağlı olarak bu şehir hastanemize abimizin ismi yakışır. Bize büyüklerimizi unutturmamak yakışır

*Dış politikadaki onurlu duruşuyla bölgede ve dünyada sözünü dinleten bir Türkiye var. AK Parti inşallah önümüzdeki dönemde daha büyük başarılarla ülkemizin umudu olmayı sürdürecektir. Vatan topraklarına gözünü dikenlerden milletimizi birbirine düşman etmeye kadar tüm şer senaryolar tedavüle sokulmuştur. Bu oyunların hepsini boşa çıkardık. AK Parti milletin partisidir. İstikametini millet belirlemiştir, bundan sonra da yine milletimizle beraber yol yürüyeceğiz. Sanılmasın ki milletimizin bize verdiği kredi sonsuzdur. Milletten yüz çevirdiğimiz, kendi hesaplarımızın peşine düştüğümüz gün artık bu partinin misyonu bitmiş demektir. AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir. AK Parti teşkilatlarında görev almak adeta milli bir görev haline gelmiştir. Milletimizin partimize teveccühü artarak sürüyor. Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun işaretidir

*Şu anda koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek, kendi sağlığımız, sıhhatimiz için gerekli

*Türkiye'de iki türlü siyaset anlayışı vardır. Birincisi milletin değerlerine husumet besleyen, beklentilerine duyarsız, sadece lafla, yalan ve iftirayla siyaset yapan müflis anlayıştır. Bunun en büyük temsilcisi de Türkiye'de CHP'dir. İkincisi ise rahmetli Menderes'ten Özal'a uzanan, bugün de bizim temsilcisi olduğumuz, her alanda millete hizmet için çalışan, bu uğurda her türlü bedeli ödeyen siyaset anlayışıdır

*Son 18 yılda Tekirdağ'a 23 katrilyon, bugünkü rakamla 23 milyarlık yatırım yaptık

*Halkalı- Kapıkule Hızlı tren projesiyle ilgili çalışmalarımız sürüyor

*Tekirdağ’a 3 baraj ve 4 gölet inşa ettik. 2040 yılına kadar içme suyunu garanti ettik

*Çevreyi kirleten sanayi kuruluşları için müşterek arıtma tesisi kuruyoruz

*Türkiye’yi istedikleri çizgiye getiremeyeceklerini görenler ekonomiye saldırdı

*İlgili tüm kesimlerle diyalog halinde ekonomide yeni bir reform hamlesi başlatıyoruz



*Önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu tek haneli rakamlara çekmektir

*Yerli ve uluslararası yatırımcıları ülkemize güvenip yatırımlara başlamaları için çağırıyorum