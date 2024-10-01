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#CANLI Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Mücadelemize omuz vermeye davet ediyorum

TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılışında Meclis Genel Kurulu'na hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tüm partileri, toplumun tüm kesimlerini, Türk demokrasisini yeni ve sivil bir anayasa ile taçlandırma mücadelemize omuz vermeye davet ediyorum.' dedi.

1 Ekim 2024 Salı 15:17 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılışında Meclis Genel Kurulu'na hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* TBMM'nin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşımızın tüm gazi ve şehitlerini saygıyla yad ediyorum.

* Yeni yasama yılının uyum, uzlaşma, karşılıklı anlayış ve hoşgörü içinde hepiniz için, özellikle aziz milletimiz için hayırlı olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.

* Yüzyıllar boyunca onlarca devlet kurmuş olan milletimiz, on birinci yüzyılda kurulan Büyük Selçuklu Devleti'nden bugüne kadar süren kesintisiz devlet tecrübesiyle dünya üzerindeki istisnai milletlerden biridir.

* Bu meclis milletimizin ufkunu genişletecek, ekonomik refaha, özgürlüklere daha fazla alan açacak cumhuriyet tarihimizin en kuşatıcı anayasasını yapma tecrübesine, kudretine ziyadesiyle haizdir.

* Yeni anayasanın kutuplaştırıcı değil uzlaştırıcı, yasakçı değil özgürlükçü olması, farklılıklarda değil ortak noktalarda buluşturması sarsılmaz ilkemizdir.

* 12 Eylül askeri darbesi sonrasında silahların gölgesinde milli iradeye dayatılan mevcut anayasa, milletimize biçilmiş dar bir gömlektir. Yamalı bohçaya dönen 82 anayasasının miadı dolmuştur.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • TBMM
  • Genel Kurulu

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