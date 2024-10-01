CANLI Başkan Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Mücadelemize omuz vermeye davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılışında Meclis Genel Kurulu'na hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



* TBMM'nin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşımızın tüm gazi ve şehitlerini saygıyla yad ediyorum.

* Yeni yasama yılının uyum, uzlaşma, karşılıklı anlayış ve hoşgörü içinde hepiniz için, özellikle aziz milletimiz için hayırlı olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.

* Yüzyıllar boyunca onlarca devlet kurmuş olan milletimiz, on birinci yüzyılda kurulan Büyük Selçuklu Devleti'nden bugüne kadar süren kesintisiz devlet tecrübesiyle dünya üzerindeki istisnai milletlerden biridir.

* Bu meclis milletimizin ufkunu genişletecek, ekonomik refaha, özgürlüklere daha fazla alan açacak cumhuriyet tarihimizin en kuşatıcı anayasasını yapma tecrübesine, kudretine ziyadesiyle haizdir.

* Yeni anayasanın kutuplaştırıcı değil uzlaştırıcı, yasakçı değil özgürlükçü olması, farklılıklarda değil ortak noktalarda buluşturması sarsılmaz ilkemizdir.

* 12 Eylül askeri darbesi sonrasında silahların gölgesinde milli iradeye dayatılan mevcut anayasa, milletimize biçilmiş dar bir gömlektir. Yamalı bohçaya dönen 82 anayasasının miadı dolmuştur.