Canlı bomba saldırısı düzenlemek için Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i kadın 4 DHKP/C'li terörist, Meriç sınırındaki çatışmada etkisiz hale getirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bölgede devriye gezen jandarmanın uyarılarına ateşle karşılık veren teröristlerin üzerinden patlayıcı madde, boş arazide ise düzenekleri kurulu canlı bomba yelekleri ele geçirildi.

Mehmetçik hudutlarda kuş uçurtmuyor. Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan DHKP/C'li 4 terörist etkisiz hale getirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Edirne Meriç'te devriye gezen jandarma ekipleri, 30 Ekim tarihinde saat 03.30 sıralarında 4 kişiyle karşılaştı. Uyarılara ateşle karşılık veren şüpheliler, çıkan çatışmada ölü ele geçirildi.

BOMBALAR BULUNDU

Yeni Şafak'ın haberine göre, Etkisiz hale getirilen şüphelilerin üzerinde patlayıcı düzenekleri bulundu. Bombalar imha edildikten sonra jandarma ekipleri bölgede arama başlattı. Şüphelilerin geldikleri güzergaha ilerleyen ekipler, Yunanistan tarafına geçti. Sınıra 2 km. uzaklıktaki boş arazide, 12 kilogram ağırlığında patlamaya hazır düzenekli canlı bomba yelekleri bulundu.

HEPSİ ÖRGÜT MENSUBU

Güvenlik kaynakları, yabancı kimlik taşıyan teröristlerden 3'ünün DHKP/C üyesi, birinin ise rehber olabileceği bilgisini verdi. Kimlik tespiti yapılan rehberin, terör örgütü soruşturmasından sabıkalı olduğu öğrenildi. Bomba imha uzmanları, Meriç'in diğer yakasında bulunan patlayıcıları da etkisiz hale getirdi. 1'i kadın 4 teröristin cesedi, otopsi için Adli Tıp'a götürüldü.