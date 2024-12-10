2025 yılındaki en düşük ücretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 Yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu İlk Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* İşçi-işverene maksimum fayda sağlayacak rakam olacak.

* Orta Vadeli Program hedefiyle uyumlu şekilde çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlarla ekim ayında istihdam sayımız 156 bin kişi artarak 32 milyon 970 bin kişiye ulaşmıştır.

* Üç taraflı sosyal diyalog mekanizmasıyla hareket ediyoruz.