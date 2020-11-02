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  • #CANLI Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ve Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor
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#CANLI Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ve Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ve Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunuyor

02 Kasım 2020 Pazartesi 10:32 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 10:53
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ve Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM:

*743 kişi taburcu oldu, 219 kişi tedavide 

*Vefat sayımız 83’e yükseldi.

*Şu ana kadar 962 vatandaşımızı yaralı olarak kurtardık 

*4'ü ağır 9 kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor

*942 personeller hasar tespit çalışmaları sürüyor  

*11 binada çalışmalar bitti, 6 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

*Hane başına 360 bin lira eşya yardımı yapacağız 

*Tsunamiden zarar gören esnafa ödemeler başladı

*Bugüne kadar 4 bin 424 binada, 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık

*Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var

*Konteyner kent kurulum sürecini başlattık. Bayraklı'da 46 bin 300 metrekarelik alana 1000 kişilik konteyner kent kuruyoruz

ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI SELÇUK:

*Bugün deprem bölgesine 5 milyon TL yardım aktarılacak 

*270 personel, 25 araç ile 1500'ü aşkın vatandaşa ulaşıldı. Ekiplerimiz bölgede psiko-sosyal destek sağlıyor

*Devletimiz depremin ilk anından itibaren tüm imkanları ve kurumlarıyla birlikte seferber oldu

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