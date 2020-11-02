02 Kasım 2020 Pazartesi 10:32 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 10:53

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ve Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI KURUM:

*743 kişi taburcu oldu, 219 kişi tedavide

*Vefat sayımız 83’e yükseldi.

*Şu ana kadar 962 vatandaşımızı yaralı olarak kurtardık

*4'ü ağır 9 kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor

*942 personeller hasar tespit çalışmaları sürüyor

*11 binada çalışmalar bitti, 6 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

*Hane başına 360 bin lira eşya yardımı yapacağız

*Tsunamiden zarar gören esnafa ödemeler başladı

*Bugüne kadar 4 bin 424 binada, 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık

*Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var

*Konteyner kent kurulum sürecini başlattık. Bayraklı'da 46 bin 300 metrekarelik alana 1000 kişilik konteyner kent kuruyoruz

ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI SELÇUK:

*Bugün deprem bölgesine 5 milyon TL yardım aktarılacak

*270 personel, 25 araç ile 1500'ü aşkın vatandaşa ulaşıldı. Ekiplerimiz bölgede psiko-sosyal destek sağlıyor

*Devletimiz depremin ilk anından itibaren tüm imkanları ve kurumlarıyla birlikte seferber oldu