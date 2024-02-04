MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'da Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin temalı açık hava toplantısında konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

* Manisa'yı hizmet ve muhabbetle kucakladık. MHP ve Cumhur İttifakı 31 Mart 2019'da seçimlerinde alnının akıyla çıktı. Bu suretle Manisa'nın istikbal hedefleri asla zedelenmedi.

* Bizi hiçbir zaman mahcup etmediniz. Yerel seçimlerde inanıyorum ki Manisa yine sevdalılarına kucak açacaktır.

* Manisa'da yıkım elebaşlarına, DEM'lenmiş siyasi eyyamcılara müsaade yoktur.

* Manisa'nın ufkunu kapatmaya niyetlenenlere geçit yoktur. Hüsran siyaseti ile hizmet siyasetini aynı kefeye koyamayız.

* Bizim amacımız güvenli ve huzurlu bir geleceği el birliği ile inşa etmektir. Bölücü teröristlerle demlenip Manisa'nın önünü kesmeye çalışanların her türlü çirkefliği yaptığını görüyoruz.

* Boşa zaman geçirmeyeceğiz. Üretecek gelişeceğiz, geliştikçe büyüyeceğiz. Hizmet kervanımız 31 Mart'tan sonra hızlanacak.

* "Belediye" demek insan onuruna, insan şerefine hürmetle bağlılık ve sevgi dolu muamele demektir.

* Bizler günübirlik siyasi hesap ve mevzi kazanımlar peşinde değiliz. Bizim için vatandaşlarımızın huzur ve refahı her şeyden önceliklidir.

* Hep birlikte başaracağız. Yükümüz ağır olsa da yolumuz doğrudur. Kaybedilecek zamanımız yoktur. Her insanımızın gönlüne gireceğiz.

* Türkiye'nin huzurunu kaçırmak, insanımızın can ve mal güvenliğini kundaklamak için faal halde olan alçakların başına dünyayı yıkmalıyız.

* Teröriste acımak diye bir şeyden bahsedilemez. Taksi şoförümüzü katleden alçak vatandaşlıktan çıkarılmalıdır.