Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, şehitlerimizin değerli yakınları, kahraman gazilerimiz, kıymetli misafirler sizleri muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla tüm Türkiye'ye 85 milyona selamlarını iletiyorum.

15 Temmuz'un 7. yıldönümünde 85 milyon olarak yine Tek yürek, Tek bileğiz. Milli irademizi kutlamak üzere yine bir aradayız. İradesine sahip çıkarken şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allahtan rahmet niyaz ediyorum.

Terörle mücadeleden sınırlarımız ötesindeki harekatlara kadar vatanımızın bekası için gözünü kırpmadan şehadete koşan tüm yiğitleri minnetle anıyorum. Gazilik payesiyle şereflenen tüm kardeşlerime şükranlarımı arz ediyorum. Kalkışmanın ilk anlarından itibaren sokağa çıkan, kritik noktaları tutarak darbecilere geçit vermeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum.

Dünyanın 4 bir yanında darbe girişimini yüreği ağzında takip eden Türkiye'nin gerçek dostlarına selamlarımı gönderiyorum. Sözlerimin hemen başında bir gerçeği ifade etmek istiyorum. Biz, şehitlerinin yaşadığına inanan ve şehitleriyle yaşayan bir milletiz. Bu toprakta olandan çok daha fazlası toprağın altında yatıyor.

"O TARİHİ GECEDE KİMİN NEREDE DURDUĞUNU NOT ETTİK"



Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığıyla kurtardığı o tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi onlara arka çıkan odakları da hafızamıza kaydettik. Millet canı pahasına darbeye direnirken hainlere alkış tutan elleri, insanlar şehadete koşarken darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçan korkakları, 15-16 yaşındaki gencecik çocuklar toprağa düşerken bu katillere kadeh kaldıran haysiyet fukaralarını unutmadık. Eğer 15 Temmuz'u unutursak, masumların hakkını çiğnemiş oluruz. 15 Temmuz'un 7'nci yıl dönümünde ilan ediyorum, değil üzerinden 7 yıl, 70 yıl da geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz.